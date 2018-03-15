«Электрические станции»: Цена модернизации ТЭЦ Бишкека в $386 млн «адекватна»

Компания «Электрические станции» объяснила сумму модернизации бишкекской ТЭЦ в 386 млн долларов. В компании стоимость модернизации ТЭЦ Бишкека за 386 млн долларов назвали «адекватной».
«Электрические станции» объяснили расчеты в 386 млн долларов, затраченных на модернизацию станции, вечером 15 марта.
«1 кВт новых блоков ТЭЦ Бишкека обошелся в 1287 долларов. В мировой практике стоимость 1 кВт при строительстве ТЭЦ варьируется от 1200 до 2000 долларов. А “РусГидро” оценивает 1 кВт от 1600 до 2300 долларов», — говорится в сообщении.
В компании стоимость модернизации ТЭЦ Бишкека за 386 млн долларов назвали «адекватной».
В сообщении компании отмечается, что модернизация уже закончена и она проведена «успешно, без срывов и внештатных ситуаций».
«386 млн долларов стоит видеокамера для эксплуатации при высоких температурах в топках ТЭЦ. 386 млн долларов стоит комплект плоскогубцев для промышленного использования. Весь проект стоит 386 млн долларов», — говорится в сообщении «Электрических станций».
В компании добавили, что «не снимают с себя ответственности» за аварию, которая произошла 26 января 2018 года и оставила горожан без тепла и горячей воды.
Утром 15 марта бывший директор ТЭЦ Бишкека Нурлан Омуркул уулу заявил, что модернизация станции обошлась в 250-260 млн долларов. Он также добавил, что у него есть доказательства о закупках необходимых инструментов на станцию по завышенным ценам.
«90 процентов завышено. […] По сравнению со станциями, которые строятся в соседних странах, думаю, должно было выйти дешевле», — сказал Омуркул уулу.
Авария произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Поломка совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить 2 февраля.
Правительство пообещало принять «жесткие меры» к виновным — ГКНБ уже арестовал экс-заместителя гендиректора компании «Электрических станций» Бердибека Боркоева и технического директора Алмаза Жусупбекова.
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