Джалал-Абад: Чиновники и нотариус незаконно ввезли 14 машин — возбуждено уголовное дело

Прокуратура Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Департамента регистрации транспортных средств, которые вступив в сговор с частным нотариусом незаконно ввезли в Кыргызстан 14 машин. Своими действиями они причинили ущерб на 16 млн 139 тысяч сомов.

Генеральная прокуратура сообщила, что чиновники департамента регистрации транспорта, сговорившись с частным нотариусом, а также гражданами Казахстана ввезли 14 машин с августа по октябрь.

«Частный нотариус, заведомо зная, что кыргызстанец является несовершеннолетним, удостоверила три доверенности от его имени. Впоследствии на указанные автотранспортные средства сотрудниками департамента незаконно выдали государственные номера», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Однако после начала следствия, несовершеннолетний гражданин дал показания и заявил, что не подписывал никаких документов и не выезжал за границу для покупки машин.

Ущерб государству из-за неуплаты таможенных платежей составил 16 млн. 139 тысяч сомов.

Прокуратура Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело на подозреваемых по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог», «Подделка или использование поддельных документов», «Контрабанда» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами».

Материалы дела переданы в отдел финпола по Джалал-Абадской области. Что будет с незаконно ввезенными автомобилями решит следствие.

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