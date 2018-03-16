Абулгазиев возглавил администрацию президента

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Мухамметкалыя Абулгазиева на должность главы своей администрации. До этого Абулгазиев исполнял обязанности заместителя руководителя администрации президента.

Абулгазиева назначили на должность 16 марта. До него эту должность занимал Фарид Ниязов — он ушел с этого поста, чтобы сосредоточиться на партийной работе в СДПК.

Абулгазиева назначили на должность заместителя главы аппарата президента в сентябре 2017 года. До формирования нового правительства в августе 2017 года, Абулгазиев исполнял обязанности премьер-министра — он занимал эту должность с 22 по 25 августа.

После этого главой правительства стал Сапар Исаков, а Абулгазиева перевели на должность советника Алмазбека Атамбаева, когда тот был президентом. Он проработал на этой должности две недели, после чего стал заместителем Ниязова в администрации Атамбаева.

С апреля 2016 года по август 2017 он был вице-премьер-министром у Сооронбая Жээнбекова, который был главой правительства.

До этого занимал различные должности в Социальном фонде и был директором департамента занятости населения в Бишкеке.

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