Фарид Ниязов ушел с поста главы администрации президента

Президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку главы своей администрации Фарида Ниязова. Ранее Ниязов заявил, что планирует заняться работой в СДПК.

Жээнбеков подписал указ об освобождении Ниязова с должности главы аппарата президента 7 марта.

Ниязов возглавлял администрацию президента с декабря 2017 года. До этого он был главой предвыборного штаба Жээнбекова во время президентских выборов в прошлом году.

6 марта президент во время встречи с руководителями СМИ сказал, что «уважает» решение Ниязова и добавил, что «никогда не будет упрашивать».

«Я уважаю решение Фарида Ниязова, он государственник и хороший менеджер.[…] Свято место пусто не будет. Я такой человек, никогда не упрашиваю», — сказал Жээнбеков.

Сам Ниязов объяснил причины своего ухода тем, что «хотел бы сосредоточиться на партийной работе в СДПК».

Он подал свое прошение об отставке президенту 26 февраля, однако Жээнбеков отказал Ниязову в уходе, дал ему неделю на отдых и предложил продолжить работу.

После этого некоторые эксперты предположили, что между Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым существуют разногласия, так как Фарид Ниязов — сторонник бывшего президента и он возглавлял его администрацию во время президентства.

Однако сам Жээнбеков заявил, что никаких разногласий между ним и Атамбаевым нет.

Карьера Фарида Ниязова

При первом президенте Аскаре Акаеве Ниязов работал управляющим делами Министерства иностранных дел, а также помощником вице-премьер-министра. Позже он возглавил пресс-службу президента.

Во время правления Курманбека Бакиева Ниязов не занимал никаких должностей, но вернулся в политику после революции 2010 года, возглавив информационно-координационный аппарат Временного правительства.

На президентских выборах 2011 года Ниязов возглавлял предвыборный штаб Алмазбека Атамбаева.

После победы Атамбаева Ниязов занял должность советника президента и работал на ней с 2011 по 2015 годы.

В октябре 2015 года он возглавил аппарат президента, а позже покинул эту должность, став советником президента на общественных началах.

В ноябре 2017 года экс-президент Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил его орденом «Манаса» II степени «за вклад в развитие Кыргызстана». По его словам, Ниязов «заслужил» эту награду.

По теме: