Что говорят эксперты о несостоявшейся отставке Фарида Ниязова — обзор СМИ

Насколько мне известно, у Ниязова нет былого влияния в аппарате, как при прежнем президенте. Советники нового президента имеют куда больше влияния. Фарид Ниязов осознал, что ему сложно найти свое место и что его не совсем одобряют. Что, поэтому, ему лучше уйти. Президент мог принять его отставку, предложив другую должность. Возможно, он опасается сил, которые могут внести раскол в его отношения с бывшим президентом [Алмазбеком Атамбаевым].

Я знаю Фарида Ниязова как трудолюбивого государственника, далекого от коррупции. Меня удивило, что новость об его отставке обрадовало общество. Это говорит о том, что народ с нетерпением ждет от президента преобразований, кадровых перестановок. Народ чувствует, что новый президент не может вести решительную борьбу против коррупции со старой командой.

Политолог Турат Акимов