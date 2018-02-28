Что говорят эксперты о несостоявшейся отставке Фарида Ниязова — обзор СМИ

Президент Сооронбай Жээнбеков 26 февраля отказал в отставке главе его аппарата Фариду Ниязову. Мы собрали в одном материале комментарии экспертов и политологов, которые они дали изданиям «Азаттык» и «Кактус».
Общественный деятель Эдиль Байсалов
Ушедший президент так завязал руки Жээнбекову, что он даже не смог поменять ни одного завотделом администрации президента. Но аппарат есть аппарат, его руководитель должен быть самым доверенным лицом. Назначение на эту должность Фарида Ниязова не было решением Сооронбая Жээнбекова. Фарид Ниязов изначально был не своим для него. Ниязов не является кадром или доверенным человеком Жээнбекова. Он – человек экс-президента Атамбаева. Сооронбай Жээнбеков не доверяет Фариду Ниязову, не дает ему поручений. В итоге Ниязов сам опубликовал информацию о своей отставке, показывая свою обиду. Предложение президента «отдохнуть», на мой взгляд, даже более унизительно, чем принятие отставки.
Политолог Марс Сариев
У Фарида Ниязова сильная группа политтехнологов, они руководили президентской кампанией, по итогам которых Сооронбай Жээнбеков стал президентом. Но Жээнбеков в настоящее время начинает ставить своих людей. Также Жээнбеков объявил борьбу с коррупцией, народ ждет результатов этой борьбы. В этой ситуации он проигрывает. Но команда Атамбаева не поддерживает его в решительных шагах. Сейчас чувствуется двоевластие. Фарид Ниязов находится меж двух огней. Жээнбеков понимает, что у него нет таких сильных политтехнологов, как Фарид Ниязов. Им нет замены. Он не хочет, чтобы он уходил. Но группы Жээнбекова подталкивают его к тому, чтобы он имел самостоятельную позицию, свое слово, стал сильным президентом. Его сравнивают с [президентом Узбекистана Шавкатом] Мирзиеевым, который действует быстро. Это бросает тень на его авторитет.
Депутат Жанар Акаев
Насколько мне известно, у Ниязова нет былого влияния в аппарате, как при прежнем президенте. Советники нового президента имеют куда больше влияния. Фарид Ниязов осознал, что ему сложно найти свое место и что его не совсем одобряют. Что, поэтому, ему лучше уйти. Президент мог принять его отставку, предложив другую должность. Возможно, он опасается сил, которые могут внести раскол в его отношения с бывшим президентом [Алмазбеком Атамбаевым].
Я знаю Фарида Ниязова как трудолюбивого государственника, далекого от коррупции. Меня удивило, что новость об его отставке обрадовало общество. Это говорит о том, что народ с нетерпением ждет от президента преобразований, кадровых перестановок. Народ чувствует, что новый президент не может вести решительную борьбу против коррупции со старой командой.
Политолог Турат Акимов
Фарид Ниязов — очень опытный человек. Очень сложно одновременно служить двум руководителям. Потому что Атамбаев тоже у него может спросить по поводу каких-нибудь бумаг, что есть, чего нет. Он не покинул резиденцию, живет там. Поэтому я думаю, что он затрудняется. Иначе Фарид Ниязов очень интеллигентный человек, который не вмешивается во всякие мелкие кыргызские дела. Но он очень предан Атамбаеву, верно ему отработал. Пришел новый президент, ему нужна новая «метла», нужно «мести» по-новому. У Сооронбая Жээнбеков есть близкий родственник — Асылбек Жээнбеков. Сейчас самый доверенный и влиятельный человек Сооронбая Жээнбекова его младший брат. Поэтому считаю, что есть какие-то игры. Каждый хочет влиять по-своему, а он будет слушать своего младшего брата или человека бывшего «правителя»? Многие могут выходить на Асылбека Жээнбекова и передавать через него информацию президенту.
Гражданский активист Адиль Турдукулов
Его уход в отпуск — это мягкий и теплый метод проводов с должности.
Такое ощущение, что разногласия между бывшим и нынешним президентом усиливаются. Возможно, между Атамбаевым и Жээнбековым нет личного недопонимания, но мы все видим скрытую борьбу между двумя командами.
Усиление нового президента – естественное явление.
Политолог Эдиль Осмонбетов
Вообще, рановато давать оценки происходящему. Каждый может устать. И Ниязов не исключение. Я на данный момент не вижу никакой опасности в его уходе для политической ситуации. В политике есть правило – формировать свою команду. А Жээнбеков пока не сделал этого до конца – у него еще слишком маленький срок у власти. Даже Дональд Трамп президентствует второй год и только закончил формировать команду. И Жээнбеков, и Ниязов являются политиками-тяжеловесами, которые не совершают лишних движений. Если взята пауза, значит, все вопросы решаемы. Через неделю станет известно точное продолжение истории.
Политолог Аида Алымбаева
Заявление об отставке Ниязова связано в большей степени с отношениями команд бывшего и действующего президентов — Жээнбекова и Атамбаева. У Жээнбекова происходит формирование собственной команды, и в ней нет места для некоторых соратников бывшего президента. Ниязов, наверное, просто устал быть меж двух огней. Ему проще быть в партии СДПК, потому что Ниязов всегда был к ней лоялен. Жээнбеков при формировании собственной команды единомышленников опирается, прежде всего, на своих верных соратников южные кланы. Поэтому весьма возможна и ожидаема их конфронтация с северным влиянием.
Открытого и сильного противостояния между Атамбаевым и Жээнбековым нет, но заявления действующего президента на Совбезе показали то, что недопонимание есть. Позиции Атамбаева слабеют, а Жээнбекова укрепляются. Я предполагаю, что, несмотря на взятую паузу, Фарид Ниязов покинет свой пост руководителя аппарата. Его заявление об уходе продуманное и взвешенное решение.
Политолог Шерадил Бактыгулов
Все происходящее с Ниязовым — текущий ход в игре, но не ключевой. Потому что сейчас все политические силы замерли в ожидании съезда партии СДПК. Жээнбеков, в отличие от своего предшественника, человек слова и чести, он прекрасный администратор и управленец, знающий принцип ведения подковерных игр, не отпустит Ниязова просто так. Ниязова кто-то очень сильно довел, что он решился уйти, либо он сильно устал. Чиновник выполнял действительно важную функцию – находил консенсус между ветвями власти, и Ниязов на должности руководителя аппарата смог выстроить вертикаль власти во всей стране.
Уход Фарида Ниязова — взвешенное решение, и он уйдет. Может, Ниязов займется партийным строительством, может, примет участие в большом проекте Атамбаева «Алтайская цивилизация». Ситуацию с уходом Ниязова не стоит объяснять сталкиванием лбами двух президентов — бывшего и действующего. Отставка Ниязова совершенно не из этой области.
Политолог Денис Бердаков
Насколько мне известно, Фарид Ниязов в последнее время очень много и упорно работал, сделал несколько проектов, некий задел на будущее. Новый президент диктует новые правила, и неизбежны конфликты в мелочах. Крупного конфликта, в результате которого уходит руководитель аппарата главы государства, я не вижу. Отказ принятия отставки тому доказательство.
Ниязову гораздо больше импонирует работа в партийном строительстве, а его партия нуждается в этом: работа с ячейками в регионах, кузница кадров для страны, а также выработка собственной идеологии для страны. Уход Фарида Ниязова не очень важное событие, а вот если в отставку уйдут глава Генпрокуратуры, ГКНБ или МВД — это уже будет интереснее, потому что Жээнбеков начнет проявлять самостоятельность. Но это тема другого разговора.