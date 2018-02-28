Каракол: Иностранный студент пожаловался на милиционеров, «вымогавших» у него 3 тысячи долларов

Милиция города Каракол арестовала палестинского студента за «хранение наркотиков». Однако друг задержанного утверждает, что наркотики ему «подбросили», а также путем «вымогательства» получили от него три тысячи долларов.

Новость обновлена в 16:40

Глава правозащитной организации «Вентус» Камиль Рузиев сказал журналисту Kloop.kg, что 26 февраля к ним обратился за юридической помощью арестованный палестинец и его друг.

«27 февраля мы поехали в Каракол и написали заявление в прокуратуру Каракола по факту пыток и вымогательства в сумме трех тысяч долларов. Студента из Палестины арестовали в Бишкеке и увезли в Каракол 25 февраля, но сегодня его этапировали [перевели] в СИЗО-3 Каракола», — сказал Рузиев.

Правозащитники планируют обратиться за правовой помощью к омбудсмену, а также в правительство.

Заключенный ИВС ОВД г. Каракол, гражданин Палестины 22-летний Абдумаялех Фади Н.А. обратился в наш адрес за правовой пом… Publicerat av Общественное объединение "Вентус" den 27 februari 2018

Журналист Kloop.kg связался с другом задержанного и тот рассказал, что инцидент произошел в сентябре 2017 года.

«Пятеро в гражданском остановили моего друга и троих туристов, которых он сопровождал в Караколе. Они обыскали их и якобы нашли гашиш в машине. Они предложили заплатить им и решить проблему на месте», — рассказал мужчина.

Он добавил, что тогда они отказались давать милиционерам взятку и за это их «продержали» в местном отделении милиции почти сутки.

«Эти туристы — мужчины в возрасте, им за 60 лет. Двое больны диабетом, а их держали 20 часов, не давали ни воды, ни еды, а требовали деньги. В конце концов один из них заплатил [милиционерам] три тысячи долларов», — сказал он.

Мужчина добавил, что милиционеры «подготовили признательные показания» для его друга и дали ему на подпись.

«После того, как они заплатили, мой друг решил, что все [дело с наркотиками] уладили. Мой друг плохо говорит по-русски и он подписал бумаги, даже не поняв, что за документы подписывает», — сказал он.

Правозащитник Рузиев также отметил, что задержанный не знал о возбуждении уголовного дела, потому что не получал никаких повесток и извещений.

Пресс-секретарь ГУВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сказал журналисту Kloop.kg, в сентябре 2017 года иностранного студента задержали с 4 граммами гашиша и возбудили дело по статье «Незаконное хранение наркотиков».

«Дело было изучено прокуратурой и направлено в суд. Мерой пресечения была подписка о не выезде. Но он не приходил на судебные процессы в Караколе. В связи с этим городской суд Каракола объявил его в розыск. На днях его задержали и привезли сюда», — сказал Усубакунов.

По словам пресс-секретаря, заявление защиты о пытках «не соответствует действительности».

«О вымогательстве денег, смотрите. Если бы они получили деньги, то до суда не довели бы дело», — добавил он.