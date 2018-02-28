Отечественный контент составляет более 70 процентов эфира КТРК, НТС и ЭлТР

Консалтинговое агентство «Эксперт» выяснило, что в сетке вещания телеканалов КТРК, НТС, ЭлТР преобладает отечественный контент, следом за ним идет российский и зарубежный. Также доля передач на кыргызском языке на этих каналах составила более 60 процентов.

Агентство исследовало контент телеканалов КТРК, НТС, «5 канал», TV1, «Любимый», «Домашний», «Мир», НБТ, Россия РТР, «Семейный», ТНТ, ЭлТР, НТВ и РЕН ТВ.

Исследование показало, на КТР Спорт и КТР Музыка все 100 процентов контента является отечественным, далее идет телеканал НТС с 88 процентами отечественного контента, и ЭлТР с 76 процентами.

В общем, на всех проанализированных телеканалах отечественный контент составляет 44 процента в сетке вещания, 36 процентов занимает российские передачи и 20 процентов — зарубежные материалы.

Доля контента на кыргызском языке на телеканалах составляет 36 процентов, а русском 62 процента, оставшиеся два процента — двуязычные передачи.

Только на каналах КТР Музыка и ЭлТР программы в большинстве случаев ведутся на кыргызском языке, на других телеканалах преобладает русский язык.

Также агентство выяснило, что на всех телеканалах рекламные ролики не превышают 25 процентов всего эфирного времени.

В Кыргызстане в мае прошлого года приняли законопроект, по которому на отечественных телеканалах доля местного контента должна составляет не менее 50 процентов.

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