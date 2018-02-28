ФУГИ: «Мегаком» хочет купить южнокорейская компания

В Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) поступило предложение на покупку 100 процентов акций от южнокорейской компании “GoldenKey Asset Investment & Management”. В начале февраля в ФУГИ поступила такая же заявка — от швейцарской “ALF Consulting SA”, которая, как выяснили журналисты Kloop.kg, связана с офшорами и бывшими партнерами Дмитрия Медведева.

Пресс-служба ФУГИ 28 февраля сообщила, что фонд получил обращение от компании “GoldenKey Asset Investment & Management” и передал его оператору связи «Мегаком» для рассмотрения.

В Фонде по управлению госимуществом журналисту Kloop.kg не смогли предоставить подробную информацию о компании.

По данным издания Bloomberg, “GoldenKey Asset Investment & Management” является частной инвестиционной компанией и находится в Южной Корее.

“GoldenKey Asset Investment & Management” — вторая компания, которая заинтересовалась покупкой «Мегакома» в этом месяце. В начале февраля в ФУГИ поступила заявка от швейцарской компании “ALF Consulting SA” на покупку сотового оператора.

Журналисты Kloop.kg изучили информацию об ALF Consulting из открытых источников и обнаружили, что её руководство связано с сотнями офшорных компаний, а также бизнесменами Борисом и Михаилом Зингаревичами и Захаром Смушкиным, близкими к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В середине января покупкой «Мегакома» заинтересовалась компания «Ака минералз энд майнинг» — соинвестор проекта «Умный город», который предполагает установку видеокамер для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Продажа «Мегакома»

Власти пытаются продать национализированный в 2010 году мобильный оператор «Мегаком» с июня 2015 года.

В 2016 году правительство выставило «Мегаком» на аукцион, оценив его в 19 млрд сомов. Власти проводили аукцион трижды, однако ни одной заявки на приобретение оператора не поступило из-за «завышенной цены».

После этого было принято решение о снижении стоимости «Мегакома» до 13,5 млрд сомов.

Осенью 2017 года в ФУГИ поступила заявка от российской предпринимательницы Елены Нагорной — она хотела выкупить 100 процентов акций компании.

Однако в ноябре тогдашний глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что все переговоры с Нагорной прекращены из-за того, что «сторонам не удалось достичь взаимоприемлемых условий».

Также ФУГИ заявил, что будет проведена переоценка стоимости компании, однако не уточнил, снизится или повысится цена «Мегакома».