Компания ALF Consulting SA подала заявку на покупку кыргызского мобильного оператора «Мегаком» 6 февраля. Фонд госимущества (ФУГИ) заявил, что ничего не знает о ней, кроме того, что компания из Швейцарии, и попросил министерство иностранных дел Кыргызстана найти информацию об ALF Consulting по своим каналам.

Журналисты Kloop.kg изучили информацию об ALF Consulting из открытых источников и обнаружили, что её руководство связано с сотнями офшорных компаний и бизнесменами, близкими к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Бизнесмены из списка Forbes

Согласно государственному реестру юридических лиц Швейцарии, ALF Consulting SA действительно зарегистрирована в Женеве, на улице Марше, 13.

Официально компания занимается консалтингом в сфере бизнеса, её уставной капитал 100 тысяч швейцарских франков (около 7,3 млн сомов), а была она создана в 2004 году.

Руководящий состав ALF Consulting SA состоит из трех человек: Патрика Биттеля, Альбины Бёкли-Кардановой и Людмилы Енилиной.

Все трое руководят или руководили также и компанией Ilim Holding SA, чьи владельцы — российские бизнесмены Борис и Михаил Зингаревичи и Захар Смушкин, входящие в топ-200 богатейших людей России по версии Forbes.

При этом, Бёкли-Карданова указана директором или членом совета директоров, как минимум, четырех швейцарских компаний, входящих в структуру «Илима».

Сама Ilim Holding SA также имеет общий юридический адрес с ALF Consulting SA: Женева, улица Марше, 13.

Связь «Илима» с Медведевым

Ilim Holding SA владеет контрольным пакетом АО «Группа “Илим”» — крупнейшего целлюлозно-бумажного комбината России.

У компании есть свой сайт, на котором в списке аффилированных лиц указаны, кроме российских бизнесменов, те же люди из ALF Consulting SA — Патрик Биттель и Альбина Бёкли-Карданова.

В первые несколько лет своей деятельности компания «Илим» была связана с Дмитрием Медведевым, нынешним премьер-министром России.

Согласно отчету Счетной палаты России за 2000 год, в 1994 году Медведев с Зингаревичами и Смушкиным владели компанией «Финцелл», имеющей 40% предприятия «Илим Палп Энтерпрайз» (доля Медведева в «Финцелле» составляла 50%).

Позже, в 2007 году, «Илим Палп Энтерпрайз» преобразовалась в «Группу “Илим”», на тот момент Медведева уже не было в руководящем составе компании.

Неизвестно, когда именно нынешний премьер-министр перестал владеть акциями «Финцелла» — в его официальной биографии не указан эпизод с этой компанией.

Из интервью представителя «Илима» за 2008 год известно, что, как минимум, до 1998 года Медведев был директором «Илима» по юридическим вопросам.

Одна из последних публичных связей российских бизнесменов с Медведевым была в 2010 году — тогда Михаил Зингаревич купил фотографию премьер-министра России с Тобольским кремлем за 51 млн рублей.

А еще позже, в 2013 году, Медведев принял участие в открытии и запуске нового производства целлюлозы компании «Группа “Илим”» в Братске.

Фото: Пресс-служба правительства России

Владельцы десятка компаний

Кроме бизнесменов из России, потенциальный покупатель «Мегакома» — ALF Consulting SA — также связана с сотнями офшорных компаний.

В базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) швейцарская компания указана посредником, как минимум, для 500 таких юридических лиц.

Формально офшоры легальны во многих странах, однако их использование при ведении бизнеса влияет на прозрачность компании. С помощью офшорных зон можно скрыть конечного владельца (особенно, если это чиновник, которому по закону запрещено заниматься бизнесом) — так это, например, было в случае с «Панамскими документами».

Отдельно каждый руководитель ALF Consulting SA также указан в базе ICIJ как владелец или со-владелец нескольких офшоров и посредник для нескольких десятков компаний.

По отдельности Биттель и Бёкли-Карданова также владеют десятками компаний в Швейцарии, но все вместе, включая Людмилу Енилину, они встречаются в консалтинговых фирмах и в компании Ilim Holding SA.

Продажа «Мегакома»

Власти Кыргызстана пытаются продать национализированный мобильный оператор «Мегаком» с 2015 года.

В 2016 году кыргызское правительство выставило компанию на аукцион за 19 млрд сомов, провело три аукциона, но ни одной заявки на покупку так и не поступило.

Стоимость компании снизилась до 13,5 млрд сомов. В конце 2017 года фонд госимущества объявил о переоценке «Мегакома» — стоимость оператора либо вырастет, либо снизится.

Кроме ALF Consulting, заявку на покупку «Мегакома» за последний месяц также подал соинвестор проекта «Умный город» кыргызская компания «АКА Инвест».

Соавтор: Анна Капушенко