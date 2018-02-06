Чемпионат Азии по футзалу: Кыргызстан проиграл Таиланду и завершил выступление на турнире

В завершающем матче группового этапа сборная Кыргызстана проиграла соперникам из Таиланда со счетом 1:8. Последнюю путевку в плей-офф турнира из группы D завоевала сборная Ливана.

К матчу против кыргызстанцев Таиланд подошел с тремя очками и третьим местом в турнирной таблице, обыграв лишь соперников из Иордании.

Во втором туре тайцы проиграли Ливану и уступили вторую строчку сборной Кыргызстана.

Для выхода в следующую стадию турнира кыргызстанцам было бы достаточно ничьей, а вот Таиланду была необходима победа. Последний матч группового этапа был решающим для обеих команд. И, очевидно, осознавая это, сборная Таиланда подошла к нему в полной боевой готовности.

Уже на третьей минуте матча в ворота Виталия Ермолова прилетел мяч от Суфавута Туекланга и следующие 17 минут, при счете 0:1, кыргызстанцы активно пытались отыграться. Но мяч все не летел в створ.

На последней минуте первого тайма тайцы увеличили отрыв от соперника двумя подряд голами «в раздевалку» и команды ушли на перерыв при счете 3:0.

Растерявшись то ли от количества пропущенных мячей, то ли от непрекращающегося гула трибун, болеющих за Таиланд, кыргызские спортсмены вышли играть вторую половину встречи без должного настроя и, как итог, пропустили на первой же минуте.

Игроки бесконечно допускали ошибки в обороне, но не теряя надежды отыграться, кыргызстанцы продолжали атаковать.

Десять минут спустя счет стал 6:0 — на 31-й минуте тайцы закинули в сетку ворот соперников сразу два мяча, а потом и еще один, спустя две минуты.

Понимая безвыходность ситуации, кыргызстанцы всей командой ушли в атаку и на 37-й минуте забил Юлдашбай Салимбаев.

Кыргызстан проигрывает 1:8 и выбывает из борьбы за кубок чемпионата Азии по футзалу на групповом этапе.

«К сожалению, сопернику удалось забить быстрый гол, а мы не смогли сыграть в свою игру. Мы допустили много ошибок в матче. Команда Таиланда очень сильный соперник и один из претендентов на титул», — прокомментировал матч наставник сборной Кыргызстана Амиржан Муканов.

«Мои игроки были не готовы к такой игре. Ребятам не хватило опыта, они молоды и команда только на этапе становления. Спасибо всем, кто поддерживал нас. К сожалению, на такой ноте мы заканчиваем выступление на турнире», — добавил главный тренер.

Матчами команд из группы D завершился групповой этап первенства. В финальную стадию прошли 8 сборных (по две лучшие команды из четырех групп): Вьетнам и Бахрейн (группа А), Япония и Узбекистан (группа B), Иран и Ирак (группа С), Ливан и Таиланд (группа D).

Финальная часть чемпионата Азии по футзалу стартовала 1 февраля в Тайване. Первые матчи стадии плей-офф турнира команды сыграют 8 февраля.

В отборе на главные азиатские соревнования футзалу (или мини-футболу) участвовали 30 команд. На групповом этапе за место в топ-16 сборных, получивших путевки на турнир, Кыргызстану пришлось побороться с Узбекистаном, Туркменистаном и Непалом.