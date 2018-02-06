Россия простила Кыргызстану $240 млн кредита
Новостью дня стало окончательное списание долга Кыргызстану со стороны России, сумма прощенного долга составила $240 млн — таким образом Россия полностью списала кредит в $489 млн, который брал Кыргызстан.
Первая договоренность о прощении долга была еще в 2012 году — первые $189 млн Россия списала в 2013 году, а оставшиеся $300 млн должна была списывать в течение 10 лет, с 2016 по 2025 годы.
К 2017 году Россия списала Кыргызстану $60 млн, и задолженность сократилась до $240 млн. Действующий в 2017 году президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попросил президента России Владимира Путина сразу списать оставшиеся средства — собственно, вот и настал этот момент.
«Мегаком» хочет купить швейцарская компания
Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) получил заявку от компании ALF Consulting SA по покупке сотового оператора «Мегаком». По информации ФУГИ, о ALF Consulting SA ничего неизвестно, кроме того, что она зарегистрирована в Швейцарии.
В ФУГИ также создали комиссию для повторной оценки стоимости акций сотового оператора. В последний раз «Мегаком» оценили в 13,5 млрд сомов, однако будет ли компания продана за эту сумму, пока неизвестно.
Журналисты Kloop.kg предварительно изучили информацию об этом компании — как минимум, известно, что её руководители были посредниками десятка офшорных компаний и имели другие подозрительные связи.
Более подробный материал об ALF Consulting SA будет на сайте в течение суток.
Бишкекчанам сделают перерасчет за отопление в январе
«Бишкектеплосеть» объявила, что горожане не будут платить за тепло с 27 по 31 января включительно.
С этой инициативой выступили депутаты горкенеша. Причиной такого решения стала авария на ТЭЦ, произошедшая 26 января — тогда в квартирах бишкекчан упала температура. Власти смогли вернуть тепло в квартиры только к 30 января.
Депутаты также предложили сделать перерасчет выплат за электроэнергию, однако в «Северэлектро» заявили, что за январь горожане должны будут оплатить счета в полном объеме.
Репортаж о бездомных бишкекчанах в холода
С середины января в Бишкеке стоят холода, а в такую погоду хуже всего приходится тем, кто не имеет крыши над головой.
Наша съемочная команда во главе с Региной Им посетила муниципальный и общественный приюты, поездила вместе с милицией и сняла мини-док о том, как живется бездомным. Живется им плохо, можете убедиться своими глазами:
Спецпроект о том, какой ценой Кыргызстану дается ремонт дорог
За последние 20 лет Кыргызстан взял больше $2 млрд кредитов на ремонт дорог. Большинство этих денег — китайские. В ближайшие три года Кыргызстан выплатит из бюджета 209 млн долларов на погашение кредитов, а как будет расплачиваться потом, непонятно.
Посмотрите наш интерактивный спецпроект, который рассказывает об этой и других проблемах ремонта дорог в Кыргызстане — просто кликайте по красным активным элементам в нем, чтобы прочесть всю историю до конца и опуститься на самое дно ямы:
Яма. Пять уровней дна в строительстве дорог в Кыргызстане