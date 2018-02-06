Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) получил заявку от компании ALF Consulting SA по покупке сотового оператора «Мегаком». По информации ФУГИ, о ALF Consulting SA ничего неизвестно, кроме того, что она зарегистрирована в Швейцарии.

В ФУГИ также создали комиссию для повторной оценки стоимости акций сотового оператора. В последний раз «Мегаком» оценили в 13,5 млрд сомов, однако будет ли компания продана за эту сумму, пока неизвестно.

Журналисты Kloop.kg предварительно изучили информацию об этом компании — как минимум, известно, что её руководители были посредниками десятка офшорных компаний и имели другие подозрительные связи.

Более подробный материал об ALF Consulting SA будет на сайте в течение суток.