Россия списала Кыргызстану долг в 240 млн долларов

Президент России Владимир Путин подписал протокол о списании с Кыргызстана долга в 240 млн долларов.

Указ Путина появился на портале правовой информации России 5 февраля. В результате списания объем внешнего госдолга Кыргызстана уменьшился на 6,5 процентов.

«С финансовой точки зрения для России списание задолженности Кыргызстана не повлечет за собой выпадающих доходов федерального бюджета, поскольку по соглашению после 15 марта 2016 года каких-либо выплат от дебитора в пользу России не предусмотрено», — говорится в сопроводительном документе.

В феврале 2017 года экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился к президенту России с просьбой о списании долга — Атамбаев мотивировал это тем, что Кыргызстан улучшил свои долговые показатели. В апреле документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В Кыргызстане в ноябре 2017 года договор о ратификации долга принял Жогорку Кенеш, а месяц спустя его подписал и президент Сооронбай Жээнбеков.

Закон подготовили после того, как в 2012 году Россия согласилась списать Кыргызстану задолженность на сумму почти в 489 млн долларов.

Первые 188,9 млн долларов списали в 2013 году. Оставшуюся сумму в 300 млн долларов должны были списывать в течение 10 лет с 2016 по 2025 год по 30 млн долларов ежегодно.

К 2017 году Россия списала Кыргызстану 60 млн долларов, и задолженность Кыргызстана сократилась до 240 млн долларов. Всего за последние 11 лет Россия списала Кыргызстану 703,2 млн долларов.

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