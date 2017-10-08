Кыргызстан должен 4 миллиарда 378 миллионов долларов, что составляет более 60 процентов к ВВП.

Министерство финансов озвучило сумму госдолга Кыргызстана — на 31 августа 2017 года он составил 4 миллиарда 378 миллионов долларов, это 300 миллиардов 764 миллиона сомов.

К октябрю эта сумма значительно выросла — только за месяц госдолг увеличился на 92,7 миллиона долларов.

С начала 2017 года по 31 августа правительство потратило на выплату госдолга сумму в 15,9 миллиардов сомов.

Крупнейший кредитор Кыргызстана — это Экспортно-импортный банк Китая, 41,1 процент (1,6 миллиардов долларов) внешнего госдолга приходится именно на него.

Международной ассоциации развития Кыргызстан должен 653 миллиона долларов, что составляет 16,4 процента от внешнего госдолга страны.

Азиатскому банку развития Кыргызстан должен чуть меньше — 600 миллионов долларов, это 15,1 процент от внешнего госдолга страны.

Всего на внешний госдолг приходится сумма в 3,9 миллиардов долларов, это 91 процент от суммы всего госдолга.

Внутренний госдолг составляет 9 процентов — это 394 миллиона долларов, большая его часть (97,5 процентов) — это обязательства по ценным бумагам.

Ранее Россия списала Кыргызстану 240 миллионов долларов долга. Эту сумму кыргызское правительство задолжало России по состоянию на март 2017 года.

Всего за последние 11 лет Россия списала стране 703,2 миллиона долларов внешнего долга.

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