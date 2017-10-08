В годовщину смерти Анны Политковской в Санкт-Петербурге провели акцию памяти. Независимая журналистка была убита 11 лет назад 7 октября, заказчик убийства до сих пор неизвестен.

Более 200 человек 7 октября пришли к Соловецкому камню — почтить память независимой журналистки Анны Политковской, убитой 11 лет назад.

Акцию организовал депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский. Получить согласие на проведение мероприятия удалось лишь после вмешательства уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова.

Ранее власти Санкт-Петербурга отказались согласовывать акцию, утверждая, что у Соловецкого камня будут проводить молодежное мероприятие по профилактике правонарушений.

Акция памяти Анны Политковской ежегодно проводится в Петербурге начиная с 2006 года.

Убийство Анны Политковской

Независимая журналистка, правозащитница и писательница Анна Политковская расследовала конфликты в Чечне и была критиком российской власти.

Ее убили 7 октября 2006 года возле подъезда собственного дома. На месте убийства нашли пистолет и четыре гильзы.

Журналисты «Новой газеты», в которой Политковская была обозревателем, утверждают, что убить ее пытались и ранее — в августе 2006 года, но тогда исполнителя спугнули.

Убийство признали заказным. В августе 2007 в убийстве Политковской обвинили полковника Павла Рягузова, в сентябре того же года был обвинен и чеченский чиновник Шамиль Бураев.

Предполагалось, что Рягузов обратился к Бураеву за помощью в устранении журналистки, а чеченский чиновник нанял исполнителей — братьев Махмудовых — Рустама, Ибрагима, Тамелана и Джабраила.

Уже в 2008 году организатором убийства назвали чеченского преступного «авторитета» Хож-Ахмеда Нухаева, а заказчиком — олигарха Бориса Березовского.

В деле об убийстве Анны Политковской фигурировали сотрудники правоохранительных органов, чиновники, члены преступных группировок.

Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов, Дмитрий Павлюченков, Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы были осуждены, но организатор так и остался неизвестен — причастность Березовского называют мифом.

Спустя 11 лет дело об убийстве независимого журналиста так и не раскрыто.

«Сегодня, через 11 лет, можно по-прежнему говорить с полной уверенностью — убийство Анны Политковской не раскрыто.Это — не признак бессилия правоохранительной системы. Это — политика. И в угоду каким-то политическим выгодам, какой-нибудь системе сдержек и противовесов или еще чему-нибудь псевдоправильному политический заказ на поиск заказчика убийства не поступил. Даже, кажется, произошло обратное», — пишет «Новая газета».

Последним материалом Политковской был «Карательный сговор», она рассказывала в нем про деятельность чеченских отрядов, воевавших на стороне федеральных сил.

Многие материалы журналиста были посвящены именно Чечне, она не раз выезжала в зону боевых действия и за серию материалов о Чечне была удостоена премии «Золотое перо России» и множества других журналистских наград.

«Новая газета» продолжает освещать тему Чечни и проводить журналистские расследования об ущемлении прав человека в этом регионе и по сей день.

Премию имени Анны Политковской выдают ежегодно с 2007 года журналистам и правозащитникам. В 2017 году ее лауреатами стали пакистанская правозащитница Гулалай Исмаил и Гаури Ланкеш из Индии.

Индийская журналистка не смогла получить награду — за месяц до ее вручения Ланкеш, как и Политковская, была убита у своего дома.

Фото: Новая газета

Соавтор: Ислам Розиев

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