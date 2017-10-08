Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального прошли 7 октября в более 80 городах России, большинство из пикетов были не разрешены властями. Демонстранты требовали допустить к выборам президента России Навального, около 300 человек были задержаны.

Россияне вышли на пикеты в поддержку Навального 7 октября — в 65-й день рождения действующего президента Владимира Путина.

Демонстранты требовали допустить Навального к участию на выборах президента в 2018 году.

Сам Навальный отбывает наказание 20-дневный административный арест за «неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии».

Большая часть митингов в поддержку Навального была не согласована с властями.

В Санкт-Петербурге пикет прошел на Марсовом поле, а в Москве — на Тверской улице.

Издание «Медуза» пишет, что на Тверскую улицу для поддержки Навального вышли около 700 человек. Несмотря на то, что акция была не согласована с мэрией, полиция никого не задерживала.

Как говорили сами участники акции, в этот раз в поддержку Навального пришло «слишком мало людей». Ранее, 26 марта, на митинг Навального вышло от 7 до 25 тысяч человек, на акциях протеста 12 июня было более семи тысяч.

По окончанию марша, на Манежной площади остались только несколько десятков человек. Они продолжали скандировать в поддержку оппозиционного политика: «Путин — гарант коррупции», «Раз, два, три Путин уходи!» и «Навальный».

Власти никак не комментировали акцию в поддержку Навального.

В Москве к демонстрантам никто из представителей властей не вышел, поэтому они решили остаться на Манежной площади на всю ночь. Ночью их разогнала полиция.

В Санкт-Петербурге полиция тоже поначалу не реагировала на демонстрантов, но после того, как участники акции прошли по Литейному проспекту, ОМОН его перегородил.

Когда протестующие попытались прорвать полицейский кордон, их начали задерживать, минимум 62 активиста были задержаны.

Ещё 57 человек задержаны в Ярославле, 21 — в Краснодаре, 20 — в Липецке.

Есть задержанные в Калининграде, Москве, Перми, Пскове, Саранске, Селятине, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени, Якутске. Одного из задержанных в Краснодаре уже арестовали на трое суток.

В Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Туле, Тюмени и Южно-Сахалинске задержанных отпустили почти сразу.

По информации российского ОВД-Инфо, из-за участия в митингах Навального задержаны минимум 290 человек — задержания проходили в 26 городах России.

Кто такой Навальный?

Навальный — один из главных критиков действующего президента России Владимира Путина. Он глава Фонда борьбы с коррупцией, который в марте 2017 года опубликовал расследование об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Фильм назывался «Он вам не Димон» — в нем Навальный заявил, что нашел несколько крупных объектов недвижимости, а также яхты и виноградники, которые якобы Медведева, но формально оформлены на благотворительные фонды его приближенных.

После публикации фильма несколько сотен человек вышли на антикоррупционный митинг «Димон ответит», организованный оппозиционером.

Также Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией посвятил расследования всему окружению Путина, в том числе и его дочери.

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