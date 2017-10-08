Приказ Талибану отдал лидер движения Хайбуталла Ахундзада. В своей речи он призвал своих сторонников не бороться против ИГИЛ, сославшись на то, что организации преследуют «общие цели».

Лидер Талибана Хайбуталла Ахунздада заявил об этом во время визита в город Муса-Кала на юге Афганистана.

Ахундзада встретился с членами Кветтской Шуры — правящим советом Талибана, который базируется в Пакистане.

Он приказал сторонникам не воевать с «Исламским государством» из-за того, что движения преследуют «общие цели».

«Приказ был озвучен на совещании, в котором также принимали участие теневые губернаторы талибов из северных, южных и восточных провинций Афганистана», — сообщили журналистам власти страны.

После смерти предыдущего лидера Талибан распался на две части. Меньшую группу возглавляет мулла Расул, которого подозревают в давних связях с ИГИЛ.

В свою очередь, сторонники Ахундзады противостояли расширяющемуся влиянию Исламского государства в Афганистане и воевали против них.

Кто такие Талибан и почему они воевали с ИГИЛ?

Движение Талибан появилось в Афганистане в 1994 году. Оно правило страной с 1996 по 2001 год, создав частично признанное государство Исламский Эмират Афганистан.

В 2013 году Талибан признали террористической группировкой в Совете безопасности ООН.

В 2001 году после теракта в Нью-Йорке, Соединенные Штаты начали контртеррористическую операцию в Афганистане.

После этого, режим Талибана свергли и большинству из них пришлось уйти в подполье.

Часть из-них ушла в провинцию Вазиристан на севере Пакистана и в 2004 году, фактически захватив там власть.

Идеология Талибана — ашаризм. По мнению талибов, любой кто противоречит этой идеологии — заблудший и подлежит гонению.

На подконтрольных им территориях запрещено телевидение, изобразительное искусство, музыка, компьютеры и многое другое.

Мужчины обязаны иметь бороду определенной длины, а женщинам запрещено работать и появляться в общественных местах с открытым лицом.

Талибан и ИГИЛ объявили друг другу войну в начале 2015 года. Между двумя организациями существует несколько идеологических отличий.

ИГИЛ стремится к созданию единого политического образования — халифата в состав которого должны войти все мусульманские страны.

Цели Талибана ограничиваются лишь Афганистаном, главная цель которого — «очистить Афганистан от иностранной оккупации».

«Исламское государство» неоднократно заявляло, что сомневается в легитимности движения Талибан и обвиняла их в содействии спецслужбам Пакистана.

В ответ талибы 16 июня 2015 года призвали ИГИЛ не создавать «параллельный джихадистский фронт» и предупредили, что будут «защищать все, чего они достигли».

Спустя неделю Талибану пришло ответное письмо. «Исламское государство» указало движение как своего оппонента, обвинив в преступлении против религии.

Боевикам ИГИЛ в Афганистане приказали действовать «беспощадно и без капли сострадания» по отношению к тем, кто «не покаялся и не вступил в халифат».

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