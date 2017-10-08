Кыргызстан родом из детства

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи — Кристина Закурдаева.
Инженеру-программисту Адилету Абылову 32 года. Свою жизнь он уже давно и плотно связал со сферой ИТ, но захватывающие дух горы, видневшиеся из окна бабушкиного домика, вдохновили его на новое увлечение. Уже несколько лет он фотографирует невероятные пейзажи родного Кыргызстана, а фото выкладывает в свой инстаграм.
Впервые Адилет осмысленно взял в руки камеру лишь несколько лет назад. Основам фотографии он учился по книгам. Друзья тихо посмеивались, когда он закончил трехдневные курсы мобильной фотографии.
«В какой-то момент я понял, что мне нравится не просто ходить и фотографировать все подряд, – когда у меня получается что-то хорошо, красиво. [После курсов] я начал думать о композиции, о том, как свет падает. Они смогли приоткрыть дверцу в мир фотографии».
Через несколько лет после окончания Кыргызского технического университета Адилет основал компанию ИТ-аутсорсинга Spalmalo, которую до сих пор возглавляет. По его словам, увлечение помогает избавится от стресса на работе. Не менее двух раз в месяц он непременно едет в горы. И даже невзирая на плотный график всегда находится время для вылазки и фотографии.
«Я могу сам у себя отпроситься, – смеется Адилет, но почти сразу его голос становится серьезным. – Но иногда заставляю себя куда-то выезжать. Хотя бы за город вечером погулять, потому что без такой разгрузки можно сойти с ума на работе».
Свое увлечение природой объясняет воспоминаниями из далекого прошлого.
«В детстве меня на каникулах отправляли в село к бабушке. Оно в горах, в восточном Иссык-Куле. И я помню, что еще с детства мне это нравилось, был интерес ко всему этому. Я даже собирался стать натуралистом», – вспоминает Адилет.
Любимое место Адилета – Большой Алай, долина на границе с Таджикистаном и Китаем. Именно там начинается тянущаяся через юг Центральной Азии горная цепь Памира. Пейзаж, который заставляет возвращаться туда несколько раз в год.
«Там очень мало людей, высокогорье. Все такое дикое и странное», – говорит Адилет.
К фото-путешествию он готовится заранее: маршрут составляется за несколько недель, график планируется так, чтобы в определенное время быть в определенном месте, рассчитываются запасы еды и воды. Каждая поездка длится несколько дней с обязательной ночевкой в горах, часто – в палатках, чтобы застать предрассветные и предзакатные часы. В горы Адилет обычно отправляется вместе со своим увлекающимся фотографией другом.
«За час до рассвета или заката и час после – тогда свет очень мягкий, красивый, и не такой резкий, как днем. Мы стараемся в такое время фотографировать. Конечно, если пасмурно, то можно получить хорошие фотографии и днем».
Друзья постоянно просят сфотографировать их или поработать на свадьбе. Адилет решительно отказывается – «Мне просто пока это не интересно». Но все-таки задумывается о том, чтобы в будущем попробовать себя в других жанрах.
К моменту, когда Адилет открыл для себя фотографию, он уже несколько лет плотно увлекался музыкой и какое-то время был диджеем – даже купил собственное оборудование и много пластинок, которые теперь за ненадобностью распродает.
«Работа стала занимать больше времени. Да и интерес потерял, – признается он. – Но я всегда был некоммерческим диджеем. У меня свои идеи и представления о музыке – то я и играл».
Он устраивает сеты и сегодня, но только по просьбам своих знакомых, и если ему будет интересно. Но на фотографию у Адилета более долгосрочные планы.
«Если я достигну определенных вех, объезжу весь мир, все места, которые хочу посетить: Патагонию, Исландию, Лофотены, Канаду, Аляску, Новую Зеландию, Антарктиду. Если все это получится, возможно, я закрою гештальт свой и захочется заниматься чем-то другим».
Что еще можно посмотреть?