Кыргызстан родом из детства

Любимое место Адилета – Большой Алай, долина на границе с Таджикистаном и Китаем. Именно там начинается тянущаяся через юг Центральной Азии горная цепь Памира. Пейзаж, который заставляет возвращаться туда несколько раз в год.

«Там очень мало людей, высокогорье. Все такое дикое и странное», – говорит Адилет.