«Ты должен увидеть, чтобы поверить». Кыргызстан в снимках южнокорейского фотографа

Фотограф и писательница Джуно Ким посвятила Кыргызстану несколько статей и выпустила фоторепортаж. Ким пишет, что природа страны создает «уникальный и незабываемый пейзаж».
Джуно Ким уже восемь лет путешествует по миру. За это время она объездила более 40 стран.
На родине в Южной Корее она известна как писательница, фотограф и блогер.
В своем блоге RunawayJuno.com путешественница пишет о странах, которые посетила. Среди них этим летом оказался и Кыргызстан.
Джуно посвятила ему несколько статей, в которых писала о традициях и особенностях местного быта.
Последней работой о Кыргызстане стал фоторепортаж под названием «Лучшее в Кыргызстане на фотографиях: Ты должен увидеть, чтобы поверить».
«В течение 10 дней я исследовала лишь небольшую часть этой удивительной страны, и я не смогла перестать фотографировать. Теперь пришло время поделиться красотой со всеми вами. Вот небольшая часть фотографий, которые были сделаны Кыргызстане», — написала Джуно в своем блоге.
Джуно назвала традиционный кыргызский напиток кумыс «волшебным» и посвятила ему целый материал, исследовав состав и историю этого напитка.
Отдельный рассказ Джуно посвятила и Иссык-Кулю. Джуно Ким рассказала, что не ожидала, что в Кыргызстане есть пляжи.
«Что делать? Плавать, плавать и плавать», — пишет она.
В Токмоке путешественнице приглянулась башня Бурана, а в Бишкеке привлек внимание продуктовый рынок. Однако самый большой фотообзор она посвятила Жумгалу — району в Нарынской области, озерам Кол-Укок (Кель-Укок) и Соң-Көл (Сон-Куль).
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