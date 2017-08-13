«Ты должен увидеть, чтобы поверить». Кыргызстан в снимках южнокорейского фотографа

От
Александра Титова
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Женщина из Жумгала

Фотограф и писательница Джуно Ким посвятила Кыргызстану несколько статей и выпустила фоторепортаж. Ким пишет, что природа страны создает «уникальный и незабываемый пейзаж».

Жумгал

Джуно Ким уже восемь лет путешествует по миру. За это время она объездила более 40 стран.

На родине в Южной Корее она известна как писательница, фотограф и блогер.

Джуно Ким в окрестностях озера Соң-Көл

В своем блоге RunawayJuno.com путешественница пишет о странах, которые посетила. Среди них этим летом оказался и Кыргызстан.

Джуно посвятила ему несколько статей, в которых писала о традициях и особенностях местного быта.

Соң-Көл

Последней работой о Кыргызстане стал фоторепортаж под названием «Лучшее в Кыргызстане на фотографиях: Ты должен увидеть, чтобы поверить».

«В течение 10 дней я исследовала лишь небольшую часть этой удивительной страны, и я не смогла перестать фотографировать. Теперь пришло время поделиться красотой со всеми вами. Вот небольшая часть фотографий, которые были сделаны Кыргызстане», — написала Джуно в своем блоге.

Кол-Укок

Джуно назвала традиционный кыргызский напиток кумыс «волшебным» и посвятила ему целый материал, исследовав состав и историю этого напитка.

Отдельный рассказ Джуно посвятила и Иссык-Кулю. Джуно Ким рассказала, что не ожидала, что в Кыргызстане есть пляжи.

«Что делать? Плавать, плавать и плавать», — пишет она.

Сказка, Иссык-Куль
Бурана, Токмок
Бишкек

В Токмоке путешественнице приглянулась башня Бурана, а в Бишкеке привлек внимание продуктовый рынок. Однако самый большой фотообзор она посвятила Жумгалу — району в Нарынской области, озерам Кол-Укок (Кель-Укок) и Соң-Көл (Сон-Куль).

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