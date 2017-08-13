«Ты должен увидеть, чтобы поверить». Кыргызстан в снимках южнокорейского фотографа

«В течение 10 дней я исследовала лишь небольшую часть этой удивительной страны, и я не смогла перестать фотографировать. Теперь пришло время поделиться красотой со всеми вами. Вот небольшая часть фотографий, которые были сделаны Кыргызстане», — написала Джуно в своем блоге.