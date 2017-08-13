Усэйн Болт получил травму на последнем этапе эстафеты чемпионата мира в Лондоне. Спринтер упал в середине дистанции и не смог ее завершить — Ямайка осталась без медалей. Это был последний забег в карьере великого спортсмена.

Болт бежал последний четвертый этап эстафеты, и у Ямайки были шансы войти в тройку призеров. Но посреди дистанции спринтер замедлил шаг и упал. По предварительным данным, спортсмен травмировал заднюю поверхность бедра.

Золото в эстафете досталось сборной Великобритании, вторыми пришли американцы, бронза у Японии.

Болт не проигрывал в эстафете с 2007 года. Тогда, на чемпионате мира в Осаке, будучи еще никому не известным атлетом, он бежал второй этап эстафеты. Ямайка в итоге завоевала серебро. До сих пор это поражение было единственным в карьере Болта.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне — последний в карьере Усэйна Болта. Ямайский бегун не сумел уйти из спорта непобежденным, проиграв два старта — стометровку и эстафету.

Несмотря на то, что из легкой атлетики Болт решил уйти, спорт он пока покидать не собирается. Ямаец неоднократно заявлял о желании начать карьеру футболиста.

Еще в прошлом году 31-летний спортсмен объявил о том, что вскоре начнет тренироваться с дортмундской «Боруссией». К тому же, Болт — известный болельщик «Манчестер Юнайтед» и часто говорил, что мечтает когда-нибудь сыграть за «красных дьяволов».

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира. Ямайскому легкоатлету принадлежат три последних рекорда на дистанции 100 метров (9,72; 9,69; 9,58 секунд), а также мировой рекорд на 200 метров (19,19 секунд).

Болт — единственный в истории атлет, который сумел выиграть золото на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин, Лондон, Рио-де-Жанейро).

Фото: Reuters