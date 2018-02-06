«Азаттык»: Власти Джалал-Абада решили пристроить новые этажи сверху старых домов

Власти города Джалал-Абад осваивают технику достраивания дополнительных этажей в старых советских домах.

Оригинал материала опубликован на сайте Радио «Азаттык». Автор материала — Руслан Калматов.

Мэрия объясняет это тем, что якобы преследует цели улучшить условия в старых многоэтажных домах. Но жители беспокоятся о безопасности жилья и выступают против такой затеи.

Специалисты в сфере строительства напоминают, что подобные меры нарушают нормы строительства домов советского периода.

Назгуль Кулбаева живет с четырьмя детьми в однокомнатной квартире. Осенью прошлого года сверх их четырехэтажного общежития, где они проживают, частная строительная компания надстроила еще один дополнительный этаж с новыми квартирами.

Женщина жалуется, что после стройки в ее только что отремонтированной квартире, которая расположена на четвертом, тогда еще последнем этаже, начала просачиваться вода и пошли трещины по стенам.

– В прошлом году, когда шла стройка, убирали крышу и работы на какое-то время приостановились. Как раз в тот период шли обильные дожди, вода попала и в квартиры. От недавно сделанного евроремонта не осталось и следа. Сены покрылись плесенью, в доме теперь поселился запах сырости. Мы сказали об этом частной компании, которая вела стройку, а ее представители говорят, что «в случае, если упадет кирпич и сломает ваше окно или будет нанесен другой какой-то вред, тогда выплатим компенсацию, а так нет». Обращались в мэрию, они отмахиваются, мол, «идите в суд». Мы на стройку согласие не давали, но все проживающие этажами ниже, оказывается, согласились.

​Заметно, что квартиры живущих на последнем этаже общежития №41 в городском микрорайоне «Кок-Арт», стали повреждаться, там осыпаются стены и так далее. Строительство началось при согласии большинства жителей 36-квартирного общежития, а мнение меньшинства не было учтено.

Еще один владелец здешней квартиры, пожелавший остаться неизвестным, продемонстрировал, что стало с его жильем после стройки.

– Вот смотрите, потолок начал осыпаться. В прошлом году, когда они открыли крышу, воды проходило столько, что мы ее чуть ли не ведрами таскали. Стены от плесени стали зелено-синими, теперь тут постоянно сыро. Все электрические провода перегорели. Пока здесь не будет проведен капитальный ремонт, жить тут нельзя. Обращались к тем, кто поселился сверху, а они запугивают соседей. А строительные работы, оказывается, были начаты, когда нас в городе не было.

Построенное в 1980-х годах здание общежития было приватизировано в 2006 году. В одно-двухкомнатных квартирах, в основном, живут квартиранты. В 2017 году частное ОсОО «Шамилов и КО» начало здесь строительство, возведя один этаж новых квартир поверх старых. Руководитель компании Бактыбек Сулайманов утверждает, что «все было в рамках закона».

– Во-первых, к нам поступило обращение кондоминиума о том, чтобы мы перекрыли крышу и заменили трубы. Поэтому мы построили этаж новых квартир сверху и за счет полученной прибыли закрыли крышу, заменили трубы в подвале. Подвал до этого уже подтоплен, здание даже накренилось в одну сторону из-за этого. От Госархстроя, мэрии и других соответствующих структур было получено разрешение. Приезжали специалисты из проектного института в Оше и дали заключение, что «можно устанавливать дополнительную надстройку». Мы начали строительные работы на основании постановления мэрии Джалал-Абада.

В Джалал-Абаде насчитывается 240 многоэтажек. Треть из них была построена еще в 1950-1960-х годах прошлого века, остальные здания построены в 1970-1980-х годах. В последний раз три новых дома тут построили в 2010 году — для пострадавших в июньских событиях.

Мэрия города заявляет, что идет на такие меры – строительство дополнительных этажей на старых домах – для «обновления» старых зданий, заключая для этого договора с частными компаниями. Мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов пояснил это так.

​​- На самом деле сейчас в городе много старых домов. Снаружи они уже портятся, крыши протекают, трубы нуждаются в замене. С целью их ремонта мы решили вот так поддержать частных предпринимателей. Они обязуются улучшить условия в этих зданиях. Работы начинаются только при полном согласии всех жильцов, и так, чтобы никому не был нанесен вред. Вопрос общежития, о котором идет речь, в ближайшие дни решится. Если действительно там есть такие факты, то в дальнейшем, частным компаниям не будут даваться разрешения на строительство новых этажей сверху старых домов.

При этом власти города признаются, что у них в планах строительство новых многоэтажек — сейчас объявлен конкурс на возведение четырех 9-этажных домов на участке в один гектар.

Эксперт в области строительства Алтынбек Бузурманов говорит, что надстройки на возведенных по старым проектам домах, противоречат нормам.

– Построенные в 1980-х годах дома входят в категорию относительно новых. Надстроить сверху новые этажи можно, но только из металлоконструкций. При этом все должно быть сделано по тем нормам, по которым в свое время и строилось здание, а это практически невозможно сейчас. И не надо забывать, что фундаменты этих домов рассчитаны на определенную массу, которая уже имеется, и количество этажей тоже заложено в проектах. Если будут надстроены новые этажи, то гарантию, что дом выдержит, никто не даст. Поэтому такой вид строительства противоречит нормам.

Торжественная церемония открытия 12 новых квартир, надстроенных сверху старого общежития, с разрезанием красной ленты прошла на прошлой неделе с участием мэра города. Но сейчас квартиры проверяются специальной комиссией, и акта их приемки пока нет. При этом квартиры уже выставлены на продажу.

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