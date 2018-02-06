Три депутата парламента посетят молитвенный завтрак с Трампом

Парламентарии Осмонбек Артыкбаев, Талайбек Масабиров и Алмазбек Баатырбеков приглашены на ежегодный молитвенный завтрак, который организует администрация президента США Дональда Трампа. Мероприятие пройдет в Вашингтоне 8 февраля.

В пресс-службе парламента журналисту Kloop.kg сообщили, что лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков и его коллега по фракции Талайбек Масабиров вылетели в Вашингтон 5 февраля. Утром 6 февраля туда же вылетел депутат от фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев.

На вопрос о том, почему именно эти депутаты были выбраны в качестве приглашенных на молитвенный завтрак, в пресс-службе Жогорку Кенеша ответить не смогли.

«Американская сторона приглашает разных людей — это и депутаты, и общественные деятели, и люди, внесшие определенный вклад. У них есть какой-то критерий отбора. Американская сторона также берет на себя все расходы», — сообщили в пресс-службе парламента.

Молитвенный завтрак, в котором будут участвовать депутаты из Кыргызстана, пройдет 8 февраля в Вашингтоне. Его также посетит президент США Дональд Трамп.

Молитвенный завтрак — ежегодное мероприятие, которое проводится с 1953 года. Традиционно в нем принимает участие президент США, члены Сената и Палаты представителей, а также гости из разных стран мира, которые получают именные приглашения.

В 2017 году Конгресс США пригласил на молитвенный завтрак депутатов Гулжан Молдобекову и Сайдуллу Нашынова. Кроме них были приглашены посол Кыргызстана в США и Канаде Кадыр Токтогулов, а также представитель Кыргызстана при ООН Миргуль Молдоисаева.

В 2002 году приглашение также получали свергнутый президент Аскар Акаев и его жена.

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