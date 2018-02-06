Джалал-Абад: Трех милиционеров подозревают в ограблении квартиры

По подозрению в ограблении квартиры задержали двух сотрудников отдела криминальной милиции МВД и сотрудника уголовного розыска Джалал-Абадского областного УВД.

Информацию о задержании сотрудников милиции в Джалал-Абаде журналисту Kloop.kg подтвердили в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ).

Журналисту Kloop.kg отказались предоставить детальную информацию о том, что было похищено и когда подозреваемых задержали — в ведомстве сослались на «тайну следствия».

«Задержанные сотрудники правоохранительных органов подозреваются в ограблении квартиры», — сказали в пресс-службе ГКНБ.

Задержанных водворили в следственный изолятор ГКНБ.