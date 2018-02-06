Швейцарская компания подала в ФУГИ заявку на покупку «Мегакома»

В Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) поступило предложение о выкупе 100 процентов акций «Мегакома» от компании “ALF Consulting SA”. В самом Фонде о компании знают только то, что она зарегистрирована в Швейцарии.

Пресс-служба ФУГИ сообщила, что 6 февраля в ведомство поступило письмо от Марии Гамерданже — финансового директора компании “ALF Consulting SA”. В своем сообщении, компания выразила заинтересованность в покупке 100 процентов акций мобильного оператора «Мегаком».

Пресс-секретарь ФУГИ Махабат Мансурова в разговоре с журналистом Kloop.kg заявила, что пока о “ALF Consulting SA” ничего не известно.

«Мы отправили запрос в Министерство иностранных дел, чтобы выяснить, что это за компания. Все, что мы знаем, это то, что компания из Швейцарии», — сказала Мансурова.

Тем не менее, поступившее предложение рассматривается в компании «Мегаком».

Также в ФУГИ создали комиссию для повторной оценки стоимости акций сотового оператора. В последний раз «Мегаком» оценили в 13,5 млрд сомов, однако будет ли компания продана за эту сумму, пока неизвестно.

19 января соинвестор проекта «Умный город» компания «Ака минералз энд майнинг» тоже выразила интерес в покупке «Мегакома».

Компания «Ака минералз энд майнинг» стала одним из инвесторов проекта «Умный город» — она вложит 9 млн долларов в подготовку специалистов для работы с оборудованием и программным обеспечением. Всего в проект привлекли 60 млн долларов инвестиций.

«Умный город» — проект по установке камер видеофиксации правил дорожного движения.

Продажа «Мегакома»

После апрельской революции в 2010 году декретом Временного правительства 49 процентов акций «Мегакома» национализировали, а спустя четыре года оператор стал полностью государственным.

Министерство экономики в июне 2015 году предложило продать 100 процентов акций компании «Мегакома», тогда их стоимость не озвучили.

Год спустя, правительство выставило «Мегаком» на аукцион, оценив его в 19 млрд сомов. Цену назвали завышенной, и ни одной заявки на приобретение оператора не поступило.

Власти проводили аукцион трижды, однако ни разу не смогли найти потенциального покупателя для компании. После этого, было принято решение о снижении стоимости «Мегакома» до 13,5 млрд сомов.

Осенью 2017 года в ФУГИ поступила заявка от российской предпринимательницы Елены Нагорной — она хотела выкупить 100 процентов акций компании.

Однако в ноябре тогдашний глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что все переговоры с Нагорной прекращены из-за того, что «сторонам не удалось достичь взаимоприемлемых условий».

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