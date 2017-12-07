На подготовку «Мегакома» к продаже затрачено 22.5 млн сомов

На оценку «Альфа Телекома» (бренд «Мегаком»), который не могут продать уже несколько лет, потратили 22,5 млн сомов. Финансовый портал «Акчабар» выяснил это из открытых источников данных.

Оригинал материала опубликован на сайте «Акчабар». Автор материала — Дмитрий Денисенко.

До текущего года компанию оценивали уже четыре раза. Теперь Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) собирается провести уже пятую переоценку и снова выставить лот на аукцион.

Попытка №5

Каждый раз деньги на оценку компании брали у самого сотового оператора. При этом оценщика не меняли с 2011 года. Результатов это не принесло: за семь лет был только один кандидат на покупку проекта — бизнес-леди из России Елена Нагорная, которая хотела получить контроль над компанией, но заплатить за нее только через три года. На этом с предприимчивой леди попрощались.

5 декабря ФУГИ оповестил, что собирается заключить новый, пятый по счету договор с независимой оценочной организацией. Дорогостоящая формальность нужна потому, что скоро завершается срок предыдущего определения продажной стоимости.

Как пояснили «Акчабару» в пресс-службе фонда, оценка выставляемых на приватизацию объектов актуальна лишь в течение 12 месяцев. Последнее заключение было от 2 марта этого года и действует соответственно до марта следующего. Но все же ФУГИ объявляет новый тендер, чтобы к этому сроку получить новую оценку.

Оценка. Начало

В первый раз рыночную стоимость «Альфа Телекома» определяли в 2011 году, когда государству принадлежало еще только 49 процентов доли. Выявляли стоимость именно этой части.

Тендер на оказание услуг выиграла казахская компания «Эрнст энд Янг» и кыргызская “Al-Star”, подавшие совместную заявку. За свои услуги тандем получил 9,5 млн сомов. Деньги на оценку брали в самом «Альфа Телекоме» – его обязали перечислить эти средства в государственный приватизационный фонд.

Тогда госпакет акций «Мегакомпа» оценили в 4,9 млрд сомов. Цифра вступила в силу 30 июня 2011 года и являлась стартовой на аукционах, проведенных в ноябре 2011-го и мае 2012-го. Однако торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. После парламент исключил госпакет акций сотового оператора из перечня объектов, подлежащих приватизации.

Миллионы в никуда

Не прошло и полтора года, как 49 процентов «Альфа Телекома» опять включили в перечень объектов, подлежащих приватизации. А после снова закупили услуги по оценке акций. Победителями признали все те же «Эрнст энд Янг» и “Al-Star”.

Во второй раз за ту же работу оценщики взяли с Фонда госимущества чуть меньше денег – 7,4 млн сомов. Рыночная стоимость госпакета акций «Мегакома» при этом выросла до 5,4 — 5,8 млрд сомов.

Любопытно, что, как только власти потратили несколько миллионов сомов, они вдруг передумали продавать сотовый оператор — 7,4 млн сомов потратили впустую.

Постановлением Жогорку Кенеша правительству рекомендовали приостановить приватизацию госакций крупнейшего сотового оператора страны.

Позже аудиторы Счетной палаты Кыргызстана тактично и мягко назовут эти траты «расходами без достижения планируемых целей».

Постоянным клиентам скидки

В 2015 году, после того как в собственность государства перешли оставшийся 51 процент акций сотового оператора, кабмин вновь заказал оценку компании — теперь уже всей.

Проведенный в августе этого же года тендер на закупку оценочных услуг определил «новых» оценщиков – «Эрнст энд Янг» и “Al-Star”. И те смогли удивить: за оценку всей компании они взяли в два раза меньше денег, чем за половину сотового оператора, – всего 4,5 млн сомов.

К февралю 2016-го появился новый итог – весь «Мегаком» стоит в диапазоне сумм от 18,3 млрд до 19 млрд сомов, или в долларах США от $294 млн до $306 млн. И снова миллионные траты на подготовку к продаже не помогли сбыть объект.

Следующие 12 месяцев снова обнулили бюджетные траты, увеличив при этом желание правительства все-таки продать «Альфа Телеком». Фонд госимущества в очередной раз объявил тендер.

Единственным изменением стала отмена открытых конкурсов. Методом прямого заключения договора ФУГИ закупил «услуги по переоценке» сотового оператора. Правда, ведомство назвало все это «актуализацией».

Прямой договор заключили, конечно, все с теми же «Эрнст энд Янг» и “Al-Star”, которые взяли за адаптирование уже имеющейся оценки 1,13 млн сомов. Оценка вступила в силу 2 марта 2017 года.

Таким образом, всего на оценку «Альфа Телекома» с 2011-го потрачено 22,5 млн сомов. Деньги каждый раз брали у самого сотового оператора — «Мегаком» их просто перечислял в государственный приватизационный фонд. Во сколько обойдется очередная, пятая оценка, неизвестно.

Новая формулировка ФУГИ звучит так: «Фонд госимущества рассматривает возможность заключения соответствующего договора с независимыми оценочными компаниями». Это указывает на то, что открытого тендера на переоценку не будет, и контракт снова отдадут полюбившимся чиновникам «Эрнст энд Янг» и “Al-Star”.

Аудиторско-консалтинговая компания «Эрнст энд Янг» входит в «большую четверку» аудиторских организаций мира и является одной из самых дорогих. Оценку «Альфа Телекома» проводили ее сотрудники из алматинского офиса.

“Al-Star” — известная в Кыргызстане компания по оценке и экспертизе собственности. Единственным учредителем является предприниматель Нина Игнатенко.

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