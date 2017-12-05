ФУГИ хочет провести переоценку «Мегакома»

Фонд по управлению госимуществом собирается привлечь независимые компании для переоценки сотового оператора. Сейчас стоимость компании составляет 13,5 млрд сомов.

В ведомстве заявили, что изменение стоимости компании станет возможным только после результатов работы независимых оценщиков. Глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев заявил, что ведомство не планирует снижать стоимость компании для привлечения потенциальных покупателей.

По мнению Зилалиева, сотовый оператор необходимо продать из-за того, что его «доходы снижаются с каждым годом».

«Все мы знаем, что востребованность голосового контента снижается с каждым днем, и, возможно, завтра мы не сможем уже его продать. Вопрос о снижении стоимости компании не стоит», — сказал он.

Он добавил, что сейчас интерес к приобретению сотового оператора проявляют несколько кандидатов, однако конкретного предложения пока не поступало.

«Сегодня есть законные пути снижения стоимости предприятия. Можно пригласить оценочную комиссию и рассмотреть вопрос с экономической точки зрения. Но клиентов с конкретными предложениями о покупке пока нет», — сказал Зилалиев.

ФУГИ прекратил переговоры о продаже сотового оператора российской предпринимательнице Елене Нагорной 15 ноября из-за того, что «сторонам не удалось достичь взаимоприемлимых условий».

До этого бывший глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявлял, что ФУГИ мог бы заключить с ней контракт до конца 2017 года.

До расторжения переговоров Нагорная была единственной потенциальной покупательницей «Мегакома» за 13,5 млрд сомов, а также была готова взять на себя судебные иски компании.

Еще на стадии переговоров с ФУГИ, кандидатуру Нагорной как покупателя раскритиковал общественный деятель Эдиль Байсалов. Изучив историю ее бизнеса, Байсалов заявил, что денег у Нагорной нет и сделка с ней — «афера и грабеж».

История «Мегакома» и попытки его продажи

Мобильный оператор начал свою работу в 2006 году. Основным инвестором сотового оператора была российская компания Penwell, которая владела 51 процентом акций компании.

Представители Penwell утверждают, что в 2008 году Максим Бакиев — сын свергнутого президента Курманбека Бакиева — «рейдейрским захватом и мошенническими действиями» перерегистрировал на себя долю компании и перевел активы в «Альфа Телеком».

С тех пор компания судилась за восстановление контроля над 51 процентом акций и частично добилась этого после свержения власти Бакиевых в апреле 2010 года. Но затем власти постановили национализировать оставшиеся 49 процентов «Альфа Телеком», и компания полностью стала государственной.

В феврале 2016 года правительство Кыргызстана объявило о том, что продает «Мегаком» за 19 млрд сомов. После проведения трех неудачных аукционов ФУГИ снизил цену на приобретение сотового оператора до 13,5 млрд сомов.

В августе 2017 года Penwell потребовала от правительства Кыргызстана 200 млн долларов за незаконный захват сотового оператора. Однако тогдашний глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что у компании Penwell нет никаких юридических доказательств для обращения в международные суды.

«Мегаком» — один из трех крупных операторов сотовой связи в Кыргызстане. Он обслуживает свыше трех миллионов абонентов и охватывает почти всю территорию страны.

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