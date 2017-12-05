Жалилов призвал не выходить на митинг в его поддержку

Экс-муфтий Чубак ажы Жалилов заявил, что не имеет отношения к готовящемуся митингу и призвал своих сторонников не приходить на него. Он считает, что все проблемы должны быть решены в правовом поле.

Жалилов обратился к своим сторонникам в фейсбуке. Экс-муфтий заявил, что не имеет никакого отношения к митингу, который организовывается в его поддержку.

Бисмиллаахир рохмаанир рохиимУрматтуу мекендештер!!!Мен Чубак Жалилов, мени коргоо максатында уюштурулуп жаткан митин… Posted by Чубак Жалилов on Tuesday, December 5, 2017

«Я всем сердцем презираю такого рода провокационные действия. Считаю правильным, что все вопросы должны решаться в правовом поле», — написал Жалилов.

Он призвал не поддаваться на призывы «неизвестных людей» и заявил, что 6 декабря митинга не будет.

«В соответствии с заявлением, которое написали против меня, то, что я был допрошен спецслужбами — правда. Во время допроса честь и достоинство мое и моей семьи никто не оскорблял. Все было в рамках закона. То, что меня якобы держали в ГУВД длительное время и не давали даже воды — не соответствует действительности», — написал он.

Неизвестные 5 декабря распространили сообщения в соцсетях и через мессенджер WhatsApp с призывом выйти на митинг к зданию парламента 6 декабря. В сообщениях говорится, что соберется «много народу» с лозунгом «Руки прочь от Чубака ажы Жалилова».

В ГКНБ заявили, что если будут призывы к противозаконным действиям, то их авторы понесут ответственность за это.

Чубака ажы Жалилова уже дважды вызывали на допросы в милицию из-за призывов к многоженству и заявления о том, что он взял себе вторую жену. Его адвокат считает, что в высказываниях экс-муфтия нет ничего противозаконного.

«Согласно Уголовному кодексу, двоеженство или многоженство — это сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства. А супруги Чубака Жалилова даже не знают друг друга», — сказал он.

Экс-муфтий 28 ноября в эфире своего канала «Насаат Медиа» на YouTube объявил о том, что взял себе вторую жену и призвал мужчин поступать также.

После этого правозащитницы и депутатки парламента попросили прокуратуру дать правовую оценку высказыванию Чубака Жалилова.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за многоженство предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.

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