Чубак Жалилов: Те, кто подал на меня в суд, ответят перед богом

Экс-муфтий Чубак Жалилов считает, что правозащитники не могут подавать на него в суд за призыв к многоженству. По мнению религиозного деятеля, то, что он взял себе вторую жену, не противоречит ни исламу, ни закону.

Экс-муфтий Чубак Жалилов прокомментировал реакцию правозащитников на его публичный призыв к многоженству в интервью Кабарлар.

«На меня может подать в суд моя жена. Я не женился на Азизе эже, как она может подать в суд, если не является моей женой?» — сказал Жалилов о главе правозащитного центра «Кылым шамы» Азизе Абдирасуловой, которая попросила прокуратуру дать правовую оценку высказываниям экс-муфтия о многоженстве.

Призыв Жалилова к многоженству раскритиковала и глава исламской женской организации «Мутакалим» Жамал Фронтбек кызы, сказавшая, что «закон должен показать силу».

По мнению экс-муфтия, у Жамал Фронтбек кызы могут быть на него личные обиды.

«Мы с Жамал учились вместе когда-то, может быть у нее на меня остались личные обиды. […] А может быть она вынуждена так говорить, потому что она в последнее время тесно сотрудничает с посольством США и ездит в их страну», — сказал Жалилов.

Тем не менее, экс-муфтий попросил «не забывать добрые дела» Фронтбек кызы, потому что «она делает много полезного для мусульман страны».

Жалилов утверждает, что те, кто подал на него в суд, «ответят перед богом», но сам угрожает судом журналистам.

«Некоторые журналисты спрашивают, “Вы нарушили закон?” Я им отвечаю — “Вы оставьте свое имя. Я сейчас собираюсь в поездку за границу, вернусь через 10 дней. Тогда я подам на вас в суд за то, что ваш вопрос является некорректным”. А они все сразу выключают телефон и исчезают», — говорит Жалилов.

Религиозный деятель не видит в многоженстве нарушения законов, и считает, что «к этому надо правильно относится», и быть многоженцам благодарными.

«Я могу посчитать тех чиновников и депутатов [у которых много жен]. Они люди, которые поддерживают традиции. Мы должны быть им благодарны. Даже должны всем дать ордена», — сказал Жалилов.

Реакция на призыв к многоженству

Призыв Жалилова к многоженству стал темой обсуждения в парламенте. Депутатка Эльвира Сурабалдиева, так же как и правозащитницы, попросила дать высказыванию проповедника правовую оценку.

«Я прошу обратить внимание и дать правовую оценку действиям Чубака ажы, который взял себе вторую жену. Ведь Чубак ажы сам признается, что его жена страдает, ей больно, но при этом оправдывает свои действия тем, что он намерен оказать помощь вдове, и поэтому женился второй раз», — сказала она.

Депутатка Аида Касымалиева сказала, что многие мужчины-депутаты поддерживают многоженство, а Айсулуу Мамашова считает, что оно стало «предметом гордости» мужчин в Кыргызстане.

В ГУВД Бишкека сообщили, что начата проверка высказываний экс-муфтия Чубака Жалилова о многоженстве. Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за многоженство предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.

Духовное управление мусульман Кыргызстана отказалось комментировать заявление Жалилова.

Попытки узаконить многоженство

Экс-муфтий Чубак Жалилов не в первый раз призывает к многоженству. В июне 2017 года он вместе с телепроповедником Озубеком Чотоновым сказал, что многоженство поможет решить проблему проституции и одиноких женщин.

«Надо жениться. Две-три-четыре… Все мужчины должны брать. У кого есть деньги, пусть берут. Пусть обеспечивают. В целом девушек нужно обеспечивать: в детстве — родители, потом супруг, затем — дети», — сказал Озубек Чотонов.

В 2016 году депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Камчыбек Джолдошбаев выдвинул инициативу узаконить многоженство, пока парламент обсуждал поправки в Конституцию.

«По Конституции разрешается брать только одну жену. Однако есть случаи, когда граждане имеют по две или по три жены и дают им свои фамилии. Некоторые имеют по четыре жены. Думаю, это все нужно узаконить», — сказал Джолдошбаев, но лидер фракции Бакыт Торобаев напомнил политику, что нормы брака уже четко прописаны в законах.

В 2015 году о наличие нескольких супруг рассказал Турсунбай Бакир уулу, занимавший тогда должность депутата парламента. Он не рассказал, сколько их именно, но упомянул, что «их не больше восьми».

«Если жена больна или не может родить, зачем разводиться? Можешь взять, с ее согласия, еще одну жену. Которая будет тебе не только женой, но и будет сестрой твоей жене», — сказал тогда Турсунбай Бакир уулу.

В том же году с предложением узаконить многоженство выступили религиозные деятели.

«Надо понимать, что Аллах спустил нам такие законы жизни, зная нашу природу. Все эти законы вносят свой вклад в наше развитие. Поэтому он все разделил на разрешенное и запретное религией. Разрешил жить одному мужчине одновременно с несколькими женщинами. Потому что организм таков», — сказала представительница организации женщин-мусульманок «Муткалим» Жамиля Жапашева.

Предложение религиозных деятелей встретило критику гражданского общества.

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