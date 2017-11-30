Asia’s Got Talent: Танцевальная группа «Адем» стала лидером онлайн-голосования и прошла в финал шоу

О проходе кыргызстанцев в финал азиатского шоу талантов сообщил наставник группы, танцор Атай Омурзаков. По словам Омурзакова, «Адем» стала лидером голосования и выступит в финале шоу 7 декабря.

Соперниками кыргызских танцоров в финале шоу талантов Asia’s Got Talent будет группа The Sacred Riana. Финал пройдет 7 декабря в Малайзии.

О проходе в финал группы «Адем» Атай Омурзаков сообщил в фейсбуке.

«Хочу выразить огромную благодарность всем КЫРГЫЗСТАНЦАМ[…]Эти 3 дня голосования были для меня очень волнительными, потому что я чувствовал вашу поддержку, будто весь народ Кыргызстана и весь мир объединился, чтобы помочь нам», — написал Омурзаков.

По словам танцора, кыргызстанцы стали лидерами онлайн-голосования.

Путь «Адем» к финалу Asia’s Got Talent

В октябре 2017 года ребята впервые выступили на азиатском шоу талантов в образе персонажей файтинга Mortal Kombat.

Судьям настолько понравилось это выступление, что они вручили танцорам золотую кнопку, которая дала им возможность миновать отборочные этапы.

«Я сижу в жюри уже давно, и я никогда не видел ничего подобного! Мы должны увидеть больше!» — прокомментировал выступление судья конкурса

Их полуфинальное выступление в ноябре 2017 года показывало кражу экспонатов в музее. Зал аплодировал стоя.

«Ребята, вы всех удивили. Это было здорово», — заявил один из членов жюри, рэпер Джей Пак.

Первый выпуск танцевального шоу Asia’s Got Talent вышел 2015 году. Шоу транслируют в 15 странах мира, а его участники борются за главный приз в 100 тысяч долларов.

Танцевальная группа «Адем» образовалась в 2014 году под руководством танцора Атая Омурзакова.

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