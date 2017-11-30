Председатель Бишкекского горкенеша ушел со своей должности

Председатель Бишкекского горкенеша Канат Музуралиев из фракции «Республика — Ата-Журт» сложил полномочия по собственному желанию. Снять его с должности предложила фракция СДПК, которая до этого вышла из коалиции большинства.

Канат Музуралиев объявил об оставке 30 ноября, однако но по-прежнему останется депутатом горкенеша. Музуралиев был назначен председателем горкенеша в декабре 2016 года.

«Вам решать. В любом случае до 2020 года мы остаемся депутатами, коллегами. А все возвращается бумерангом», — сказал он.

Снять с должности Музуралиева предложила фракция социал-демократов, которая ранее вышла из коалиции большинства.

С выходом СДПК коалиция большинства развалилась. По словам лидера фракции Алмаза Кенебаева, пока неизвестно, кто сформирует новое большинство в горкенеше.

«Выход СДПК связан с общим переформатированием коалиции, чтобы она работала в более активном режиме», — сказал он.

В Бишкекский горкенеш входят депутаты пяти партий — СДПК, «Республика — Ата-Журт», «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан».

Развал коалиции не приведет к перевыборам мэра.

Выборы в Бишкекский горкенеш прошли в середине декабря 2016 года.

В полномочия депутатов горкенеша входит утверждение бюджета города, выборы или отставка мэра.

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