Казахские журналисты рассказали, как Бакиева вывезли из Кыргызстана. Пересказываем главное

Курманбек Бакиев: «Я уже на второй-третий день стал замечать, что очень много людей вокруг меня стало появляться. И, откровенно говоря, эти люди были очень агрессивно настроены. И я даже замечал, что некоторые вооружены».

Пока президент находился на юге, премьер-министр ушел в отставку, а в Бишкеке сформировали временное правительство во главе с Розой Отунбаевой. В интервью журналисту она рассказывает, что в Кыргызстане могла бы начаться гражданская война, если бы Бакиев не покинул страну.

Курманбек Бакиев: «Сторонников и сил у меня было достаточно, и это могло произойти. И если бы я это допустил, то мог бы произойти региональный конфликт. Гражданская война была реальной угрозой».

Политический кризис в Кыргызстане не мог не беспокоить власти Казахстана — он усилил охрану границы с Кыргызстаном, который на несколько дней стал «нестабильной территорией». Вооруженные формирования, состоящими в основном из уголовников, разграбили в нем арсеналы войсковых частей. Любой желающий мог купить автомат Калашникова за сто долларов, без документов и «лишних вопросов».

Тем временем на саммите ОБСЕ в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорит, что «должен сделать все необходимое для стабилизации обстановки» и берет на себя роль переговорщика. Чуть позже, на саммите в Вашингтоне, Назарбаев предлагает придуманную им тактику того, как решить конфликт в Кыргызстане дипломатическим путем.