Казахские журналисты рассказали, как Бакиева вывезли из Кыргызстана. Пересказываем главное

В Казахстане сняли документальный фильм об апрельской революции 2010 года в Кыргызстане. В съемках приняли участие казахские и кыргызские политики, в том числе свергнутый президент Курманбек Бакиев и экс-президент Роза Отунбаева. Среди прочего, в фильме подробно рассказывается, как беглого Бакиева эвакуировали из Кыргызстана при поддержке Нурсултана Назарбаева.
Фильм казахского государственного информагентства «Хабар» «Миссия миротворца. Кыргызский разлом» снят при поддержке фонда президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Журналисты в своем фильме пересказывают события апрельской революции 2010 года и подробно описывают, как (по их версии) происходила эвакуация беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.
Kloop.kg вкратце пересказывает содержание фильма, подробно останавливаясь на самых интересных местах. Далее идет пересказ фильма.
7 апреля 2010 года Белый дом в Бишкеке взяли штурмом. Спецслужбы и представители оппозиции «растворились в бессмысленной бойне». Работали только врачи. В ночь на восьмое апреля «криминальные и бандитские группы» грабили торговые центры, магазины, автозаправки и даже аптеки.
Бакиев во время беспорядков покинул столицу и уехал на юг, в родные края. Здесь живут его сторонники, готовые отстаивать легитимность президента до последнего. Бакиев собрал митинг и заявил, что на юге могли бы появиться органы власти, а столицу можно было бы перенести из Бишкека в Ош.
Курманбек Бакиев, экс-президент Кыргызстана: «Я мало внимания уделял, откровенно говоря, работе спецслужб, работе правоохранительных органов. И у нас к этому времени было очень много митингов. И у наших правоохранителей бдительность притупилась. Они считали, что это очередной мирный митинг, когда люди выходят, кричат-говорят, и потом расходятся. А это был хорошо подготовленный, настоящий вооруженный госпереворот».
«Неожиданность» сплотила людей на юге: силовики, представители бизнеса и элит готовились оказать поддержку тогда еще президенту Бакиеву. Он «ни в коем случае» не собирался отказываться от своих полномочий и был намерен стоять до конца. Появилась угроза раскола страны на север и юг.
Курманбек Бакиев: «Я уже на второй-третий день стал замечать, что очень много людей вокруг меня стало появляться. И, откровенно говоря, эти люди были очень агрессивно настроены. И я даже замечал, что некоторые вооружены».
Пока президент находился на юге, премьер-министр ушел в отставку, а в Бишкеке сформировали временное правительство во главе с Розой Отунбаевой. В интервью журналисту она рассказывает, что в Кыргызстане могла бы начаться гражданская война, если бы Бакиев не покинул страну.
Курманбек Бакиев: «Сторонников и сил у меня было достаточно, и это могло произойти. И если бы я это допустил, то мог бы произойти региональный конфликт. Гражданская война была реальной угрозой».
Политический кризис в Кыргызстане не мог не беспокоить власти Казахстана — он усилил охрану границы с Кыргызстаном, который на несколько дней стал «нестабильной территорией». Вооруженные формирования, состоящими в основном из уголовников, разграбили в нем арсеналы войсковых частей. Любой желающий мог купить автомат Калашникова за сто долларов, без документов и «лишних вопросов».
Тем временем на саммите ОБСЕ в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорит, что «должен сделать все необходимое для стабилизации обстановки» и берет на себя роль переговорщика. Чуть позже, на саммите в Вашингтоне, Назарбаев предлагает придуманную им тактику того, как решить конфликт в Кыргызстане дипломатическим путем.
Адильбек Джаксыбеков, бывший министр обороны Казахстана и нынешний руководитель администрации президента Назарбаева: «К нашему президенту обратились лидеры двух ведущих стран, которые занимались этим вопросом — президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев. Прежде всего как к лидеру, как к руководителю, знающему обстановку, как к авторитетному президенту и к специалисту по таким вопросам.
Обама и Медведев просят Назарбаева организовать и возглавить операцию по вывозу Бакиева из Кыргызстана. Они уверены: только Назарбаеву удастся убедить Временное правительство пойти на такой шаг.
Роза Отунбаева, экс-президент Кыргызстана: «[Члены Временного правительства] все имели разные позиции. Один сказал: я за это не возьмусь […]. Другие тоже мягко отошли от этого. Но надо было принимать решение, срочно необходимо принять решение. И я приняла такое решение, как глава Временного правительства».
Главное условие эвакуации Бакиева — его добровольная отставка. Это и убедило Отунбаеву выпустить того из страны. Ключевую роль в принятии решения сыграло слово Нурсултана Назарбаева. В Казахстане к вывозу Бакиева подготовили военный спецборт №04.
Адильбек Джаксыбеков: «Бакиев считал, что в Оше его арестуют, так как он не контролировал там ситуацию. Мы знали, что в аэропорту Оша стояла бригада внутренних войск МВД, которая к тому времени была уже на стороне Временного правительства. Бакиев считал, что туда ему приезжать нельзя и ничего там не получится».
Казахская разведка выяснила, что аэропорт в Джалал-Абаде способен принять военный самолет, а в Оше действительно готовили засаду для экипажа самолета и самого Бакиева. Задача казахского летчика — полететь в Кыргызстан, забрать беглого президента и вернуться в Тараз. Джаксыбеков говорит, что кыргызстанцы могли «поднять истребитель и сбить самолет».
После приземления самолета в Джалал-Абаде, вооруженные люди окружили самолет. Вечерело, в воздухе чувствовалось напряжение. Через несколько минут вдали показался черный внедорожник, несущийся на большой скорости. Когда он остановился у самолета, из машины вышел Курманбек Бакиев, его супруга и двое маленьких детей. Президент покидал свою страну с единственной дорожной сумкой.
Курманбек Бакиев: «Я в чем был, в том и уехал. Не знаю, в качестве реликвии, белье мое забрали — носки, трусы. Я уж не говорю про посуду. Стыдно говорить, откровенно говоря».
Игорь Белин, летчик: «Он был грустный, задумчивый, в печали. Он стал обходить по кругу солдат и высказывать слова благодарности, прощаться с ними».
Когда самолет взлетал, на аэродром через ограждение ринулась толпа людей. Неизвестно, кто это был — сторонники Бакиева или представители спецслужб. Тем не менее, борт взлетел и Бакиев прилетел в казахский Тараз.
Бакиев был на грани шока и не понимал, где находится. Его вместе с семьей отвезли в конспиративную гостиницу на окраине города. Отель надежно и тщательно охраняли.
Канат Бозумбаев, в то время аким Жамбыльской области: «Я знал, что по приезду в Казахстан он должен был написать заявление об отставке. Где-то через два часа я аккуратно у него поинтересовался: “Байке, Курманбек Салиевич, я знаю, что вы какую-то бумагу должны написать, и я должен забрать и передать”. Он сначала сделал вид, что не понял, о чем идет речь. Потом попросил принести бумагу, ручку и попросил всех выйти».
Курманбек Бакиев писал заявление об отставке. Он говорит, что сделал бы это в любом случае, потому что страну «нельзя было держать в таком состоянии». Этот документ доставили в руки лично Розе Отунбаевой.
Роза Отунбаева: «Я думаю, что мы все-таки остаемся маргинальными в общем, мировом развитии. В данном случае Нурсултан Абишевич [Назарбаев], наверное, заменил своим знанием, своим видением, своим провидением десятки разных исследовательских институтов. Он хорошо знает нашу республику, наш регион. Он понимает характер кыргызов, он знает траекторию развития в наших странах, в нашем регионе. Поэтому такое решение было продуманным, своевременным».
Бакиев по приглашению президента Лукашенко прилетает в Беларусь и живет в Минске в статусе «политического иммигранта». Он принял белорусское гражданство и находится под личной защитой президента Лукашенко. Бакиев пишет книги и мечтает вернуться на родину.
Курманбек Бакиев: «Я уверен, что придет время, и я вернусь на родину. В последнее время часто вижу во сне горы. Вижу горы. Несколько раз видел зимние горы. Белые-белые, снег высоко. Зеленые горы. Часто вижу во сне огромное количество людей. Вот это, наверное, осталось. Ассоциации такие».
Роза Отунбаева: «Нурсултан Абишевич всегда таким очень мудрым взглядом, прагматичным, я бы сказала, весьма, и критическим, каждый раз давал знать, что мы здесь, рядом. Мы вас не оставим одних. Мы поможем. Он это делал с открытыми руками и делает по сей день».
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана: «Одно дело — объявить независимость государства. Другое дело — укрепить и удержать эту независимость».
Казахский документальный фильм вышел на фоне дипломатического скандала между Кыргызстаном и Казахстаном — отношения между странами ухудшились в октябре. Теперь уже бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 7 октября, раскритиковал власти Казахстана — он обвинил их в «разворовывании богатств» страны, а также в том, что они «любят Бакиева».
«Бакиевы до сих пор проводят свои праздники у них в Алматы. Я неоднократно слышал от самых высших людей Казахстана, что Бакиев правильно расстреливал людей», — сказал тогда Атамбаев.
Так он отреагировал на встречу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым, который в тот момент претендовал на пост президента Кыргызстана. Бабанов был главным оппонентом преемника Атамбаева — Сооронбая Жээнбекова, который в итоге и стал кыргызским президентом.
После критики Атамбаева, Казахстан усилил контроль на кыргызско-казахской границе — с 10 октября на контрольно-пропускных пунктах начали образовываться большие очереди из людей, а сотни грузовиков встали в пробках. Казахские власти усиление пограничного контроля объяснили борьбой с серым импортом и контрабандой.
После этого Атамбаев обвинил власти Казахстана в «блокаде» Кыргызстана и в попытке развала ЕАЭС. Спикеры сената Казахстана называли высказывания Атамбаева «истеричными», а также «пустыми и популистскими».
30 ноября новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с Назарбаевым. Они договорились о подписании «дорожной карты», которая поможет решить проблемы на кыргызко-казахской границе.