Атамбаев: Казахские сенаторы «сожрут ложку кала, если прикажет начальник»

Президент Алмазбек Атамбаев заявил на своей итоговой пресс-конференции, что казахские сенаторы и премьер-министр «сожрут ложку кала, если им прикажет начальник». Ранее спикер сената казахского парламента Касым-Жомарт Токаев назвал речь Атамбаева с критикой властей Казахстана «истеричной».

Журналисты попросили президента прокомментировать заявление Токаева, который сказал, что «истеричная речь» Атамбаева «идет во вред» кыргызско-казахским отношениям.

Атамбаев процитировал отрывок из четвертой части «Приключений бравого солдата Швейка», где говорится о послушном денщике (солдате), который делал все, что пожелает его офицер. Например, он был готов съесть ложку кала.

«Начальник говорит денщику — председателю сената, премьер-министру, кто бы он там ни был, они денщики у своего начальника — если он им скажет сожрать ложку кала, сожрут, уверен. Без камер, но сожрут, уверен, только если там волоска не будет. Извиняюсь», — заявил Атамбаев.

Скорее всего, говоря о начальнике, Атамбаев имел в виду президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, потому что и спикер сената парламента, и премьер-министр подотчетны президенту.

Cпикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем твиттере, что, несмотря на заявления Атамбаева, ни о какой блокаде со стороны Казахстана речи не идет, а Кыргызстан не выполняет нормы и требования ЕАЭС.

«Очередная истеричная речь Атамбаева с грязными нападками на Казахстан идет только во вред отношениям истинного добрососедства. Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идет. Надо выполнять нормы/требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров», — написал он в твиттере.

Ссора с Казахстаном

Кыргызско-казахские отношения ухудшились после того, как Атамбаев впервые 7 октября раскритиковал власти Казахстана, обвинив их в разворовывании «богатств страны».

Затем он еще трижды высказывался об отношениях двух стран, называя усиление контроля на кыргызско-казахской границе «блокадой» и обвиняя казахские власти в «развале ЕАЭС».

Во время своей речи 15 ноября Атамбаев сказал, что не будет извиняться за свою критику, так как считает, что Казахстан пытался «вмешаться во внутренние дела» Кыргызстана во время президентских выборов.

Резкая критика со стороны Атамбаева в адрес Казахстана привела к заторам из грузовых фур на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы. Груженые фуры до сих пор проходят границу Казахстана с затруднениями.

Власти Казахстана заявляют, что таким образом борются с китайской контрабандой и серым импортом, который ввозится из Кыргызстана.

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