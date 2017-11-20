Атамбаев может пойти на выборы в парламент в качестве лидера СДПК

Президент Алмазбек Атамбаев заявил на своей итоговой пресс-конференции, что, возможно, будет баллотироваться в парламент от Социал-демократической партии Кыргызстана. При этом Атамбаев не раз заявлял, что после президентства хочет заняться творчеством и бизнесом.

Журналисты «Азаттыка» задали вопрос Атамбаеву о том, собирается ли он идти в парламент после того, как перестанет быть президентом.

«К парламентским выборам я буду готовить СДПК. Может, и сам пойду первым номером», — заявил он.

Кроме того, президент сказал, что сильно критикует парламент, потому что там сидят «недалекие, неграмотные» люди.

«Парламент я, конечно, критикую. Ту же железную дорогу можно было бы взять деньги в долг и построить. Там какие-то люди недалекие сидят, неграмотные. Не все, но многие», — сказал он.

До этого Атамбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что останется в политике, но не уточнил, чем конкретно будет заниматься.

Атамбаев не раз говорил о том, что не будет ни премьер-министром, ни спикером парламента, ни президентом. Он говорил, что собирается заниматься творчеством или бизнесом.

«Я всегда мечтал заниматься творчеством и бизнесом, мечта была у меня такая. И через год у меня будет много времени, чтобы… […] Давайте я годик подожду, и там у меня будет время почитать. Я очень люблю читать, но сейчас, к сожалению, нет времени», — сказал Атамбаев в конце 2016 года.

Кроме этого, он заявлял, что собирается «максимально дистанцироваться» от политики — читать книги, играть на пианино и спать.

«Я буду спать, читать книги. Я всегда мечтал научиться играть на пианино. Конечно, страна для меня всегда будет дорога. Я постараюсь максимально

дистанцироваться, чтобы новые лица — новый президент, новый премьер-министр — нормально работали», — сказал Атамбаев.

Атамбаев покинет свой пост после инаугурации провластного политика Сооронбая Жээнбекова, которая пройдет 24 ноября.

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