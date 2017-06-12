Президент Алмазбек Атамбаев, выступая с речью на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 11 июня, вновь раскритиковал журналистов. Глава государства заявил, что среди журналистов и политиков есть много «дерьма».

Президент Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос о том, какие опасения у него вызывают предстоящие выборы главы государства, выступил с критикой в адрес журналистов.

«Вы знаете, почему-то столько дерьма среди политиков, и, извиняюсь конечно, среди журналистов. Это плохо для страны. […] За семь лет столько нервов и крови выпили, не проблемы страны, а вот это дерьмо, которое есть среди политиков и среди людей, которые себя считают журналистами», — сказал он.

По словам президента, его поразили материалы и посты в «Фэйсбуке» о драке в селе Масы Джалал-Абадской области, которые разжигают межэтническую рознь.

«Мы после этих постов сразу же возбудили уголовное дело, это было еще до всяких откликов и бабакуловской статьи про эти посты. Естественно, наши службы проводили соответствующие оперативные мероприятия», — сказал Атамбаев.

Глава государства также сказал, что его поразил разговор Бабакулова с «якобы правозащитником, который известен в нашей стране».

«Последний ему говорит: “Ты продолжай и дальше в таком же ключе. Это властям не понравится, но ты стопудово получишь политическое убежище. То есть ты разожги межнациональную резню между общинами в стране к семилетию, за это получишь убежище”», — сказал президент.

Атамбаев сказал, что стране нужна стабильность, поэтому всех, кто хочет получить убежище, он предложил вывезти из страны.

«Слушайте, да лучше соберитесь все, мы вам самолет организуем и отправим вас отсюда. Нам нужны мир и стабильность. Это, конечно, шокирует, я вроде ко всему привык за семь лет, но такая низость», — сказал он.

Президент удивился тому, что достижения страны воспринимаются во всем мире, но не среди «политиканов» и «определенной части журналистов».

«Это беда в нашей стране. Сейчас уже многие журналисты стали другими. Но было бы хорошо, чтобы журналисты, политики помогали людям, помогали своей стране, а не продавали ее и не топтали, видели хорошее», — сказал он

Атамбаев пообещал, что во время выборов правительство не даст дестабилизировать ситуацию в стране.

«Мы проведем выборы как положено, а тех, кто попытается дестабилизировать ситуацию, закроем куда надо, открыто скажу. Я знаю, что обязательно будут попытки навести тень на плетень»,— сказал он.

Статья Бабакулова

За два дня до выступления Атамбаева Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело на журналиста издания «Фергана» Улугбека Бабакулова за статью «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над “сартами”».

Журналиста обвиняют по статье «Возбуждение межэтнической вражды».

Кыргызские спецслужбы считают, что Бабакулов написал статью, используя националистические высказывания пользователей соцсетей, чтобы получить убежище в «третьих странах».

По решению суда сайт «Ферганы» был заблокирован.

В своем материале журналист описал реакцию пользователей соцсетей на драку между этническим кыргызом и узбеком в селе Масы Джалал-Абадской области.

В этой статье журналист приводит комментарии якобы этнических кыргызов, которые начали оскорблять этнических узбеков в социальных сетях.

Внимание властей эта статья привлекла после выхода девятиминутного сюжета КТРК «Разжигатели». В этом сюжете эксперты назвали Бабакулова «врагом народа» и заявили, что такие статьи «разжигают межэтническую рознь».

Милиция в этом же сюжете заявила, что драка произошла на бытовой почве из-за «неразделенной любви».

После этого сюжета некоторые депутаты парламента предложили лишить Бабакулова кыргызского гражданства.

Сам Бабакулов утверждает, что уголовное дело против него «глупость и бред спецслужб». По его словам, таким образом власти хотят отвлечь внимание населения» от проблем перед выборами.

Критика журналистов

Это не первый раз, когда президент критикует журналистов. Ранее он назвал некоторых журналистов «клеветниками» и обвинил их в попытке дестабилизировать ситуацию перед выборами президента.

Кроме того, Генеральная прокуратура подала пять исков против издания «Заноза» и два иска против радио «Азаттык» (отделения «Радио Свобода» в Кыргызстане) в защиту чести и достоинства Атамбаева. По версии главного надзорного органа, материалы изданий, где упоминался Атамбаев, не соответствуют действительности.

Один иск к «Азаттыку» был отозван после того, как президент посоветовал Генпрокуратуре не судиться с изданием. Такое решение глава государства принял после встречи с главой «Радио Свобода» Томасом Кентом.

Пять исков к «Занозе» за различные публикации до сих пор рассматриваются кыргызскими судами.

В общей сумме сторона обвинения требует с «Занозы» и ее учредителей в качестве компенсации 27 млн сомов в пользу Атамбаева.

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