Патрульная милиция задержала 16-летнего парня, который сбил трехлетнюю девочку 10 июня в районе села Нижняя Ала-Арча Аламудунского района Чуйской области. Девочка находится в реанимации в третьей детской больнице Бишкека.

Сотрудник пресс-службы патрульной милиции Таалай Бугубаев сообщил Kloop.kg, что молодой человек, который сбил на высокой скорости девочку в селе Нижняя Ала-Арча, находится под домашним арестом, потому что он несовершеннолетний.

«Парню 16 лет. По предварительным данным, он угнал машину у своей мамы, сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Он был без прав», — сказал Бугубаев.

Девочка с переломами и сотрясением мозга находится в реанимации третьей детской больнице Бишкека.

Машина, на которой был совершен автонаезд, водворена на спецстоянку, милиция выясняет обстоятельства происшествия.

По словам Бугубаева, в ближайшее время будет решен вопрос о том, проведет ли подросток два месяца в следственном изоляторе или его посадят под домашний арест под ответственность родителей.

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