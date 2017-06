Рафаэль Надаль обыграл в финале «Ролан Гаррос» швейцарца Станисласа Вавринку и выиграл свой десятый кубок Открытого чемпионата Франции.

Испанец одержал безоговорочную победу по итогам трех сетов (6:2, 6:3, 6:1) и стал обладателем пятнадцатого в карьере кубка турнира серии «Большого шлема».

"For me playing in this court, in front of you, I feel the support of you guys here, the people that I really love more than no one other." pic.twitter.com/OvUvQIhpLI

