Рафаэль Надаль обыграл в финале «Ролан Гаррос» швейцарца Станисласа Вавринку и выиграл свой десятый кубок Открытого чемпионата Франции.

Испанец одержал безоговорочную победу по итогам трех сетов (6:2, 6:3, 6:1) и стал обладателем пятнадцатого в карьере кубка турнира серии «Большого шлема».

"For me playing in this court, in front of you, I feel the support of you guys here, the people that I really love more than no one other." pic.twitter.com/OvUvQIhpLI — Roland-Garros (@rolandgarros) 11 июня 2017 г.

Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции в рекордный десятый раз. Больше побед в одном из четырех чемпионатов «Большого шлема» только у австралийской теннисистки Маргарет Корт. Она выигрывала чемпионат своей родины 11 раз.

Матч прошел в три сета и длился два часа пять минут. В третий раз в карьере Надаль выиграл «Ролан Гаррос» без потери сета (2008, 2010, 2017). Такого не удавалось еще ни одному теннисисту.

А вот Станислас Вавринка впервые проиграл в финале турнира «Большого шлема». Три предыдущих решающих матча крупнейших турниров оставались за швейцарцем.

Путь Ваврики в финалу оказался непрост. В полуфинальном матче он обошел британца Энди Маррея. В четырехчасовом матче швейцарец вырвал победу по итогам пяти сетов (6:7, 6:3, 5:7, 7:6, 6:1). Надаль же добрался до финала меньшей кровью, отдав за 6 матчей турнира всего 29 геймов.

Статистика личных встреч между финалистами также была на стороне испанца. Из 18 встреч Надаль одержал победу в 15.

Пятнадцатый кубок позволил Рафе ближе подобраться по количеству трофеев к своему извечному сопернику Роджеру Федереру, который в январе обыграл испанца в финале Открытого чемпионата Австралии, завоевав 18-й кубок турниров серии «Большого шлема».

Ранее сенсационную победу в женском финале «Ролан Гаррос» отпраздновала 20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Фото: Twitter/Roland-Garros

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