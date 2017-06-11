Латвийская теннисистка Елена Остапенко, занимавшая 47-ю строчку мирового рейтинга, победила в финале Открытого чемпионата Франции четвертую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Матч прошел в три сета и вышел очень непростым. Первый сет Остапенко уступила своей более опытной сопернице со счетом 4:6.

Во втором латвийская спортсменка уступала 0:3, но сумела отыграться и выиграть 6:4. Третий сет Халеп вела 3:1, но Остапенко сначала сравняла счет, а затем и выиграла – 6:3.

Jelena Ostapenko wins her maiden Grand Slam title! https://t.co/tm3KSlKacZ 🏆 1er titre du Grand Chelem pour Jelena Ostapenko 👏#RG17 pic.twitter.com/yVyxLPJuOO — Roland-Garros (@rolandgarros) 10 июня 2017 г.

Победа юной латвийской спортсменки стала для многих полной неожиданностью. Она стала первой с 1933 года несеяной теннисисткой, которой удалось победить на Открытом чемпионате Франции.

Для проигравшей Симоны Халеп этот финал имел принципиально важное значение. В случае победы румынка могла впервые в карьере выиграть турнир «Большого шлема» и подняться в мировом рейтинге сразу на первую строчку.

Остапенко, которой три дня назад исполнилось 20 лет, впервые участвовала в финале взрослого чемпионата такого уровня. До этого она 8 раз выступала в турнирах серии «Большого шлема», но выиграть титул в одиночном разряде ей удалось впервые.

Новоиспеченная обладательница кубка стала первой в истории представительницей Латвии (обоих полов), которая сумела выиграть турнир «Большого шлема».

До начала «Ролан Гаррос» Остапенко занимала лишь 47-е место в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации). Впервые с 1975 года в финале Открытого чемпионата Франции играла теннисистка с таким низким рейтингом.

Jelena Ostapenko lifts her first tour level title – The Coupe Suzanne Lenglen Jelena Ostapenko soulève la Coupe Suzanne Lenglen ! #RG17 pic.twitter.com/C6X0hnOjAi — Roland-Garros (@rolandgarros) 10 июня 2017 г.

«Не могу поверить, что в 20 лет я чемпионка, – сказала Остапенко после матча. – У меня нет слов, это моя мечта, я так счастлива».

В мужском финале «Ролан Гаррос» 11 июня встретятся Рафаэль Надаль и Станислас Вавринка.

Фото: Twitter/Roland-Garros

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