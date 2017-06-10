Многие кыргызстанцы 10 июня получили СМС-сообщения от имени правительства со строками из эпоса «Манас», призывающими народ к единству. Рассылка проводилась по поручению премьер-министра и кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.

Пресс-служба правительства сообщила, что СМС-рассылка проводится по поручению премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

В тексте сообщения приводится отрывок из эпоса «Манас», призывающий народ к единству.

По смыслу этот отрывок эпоса можно перевести так:

«Тот, кто отделится – останется на съедение волкам.

Среди других народов уже говорят

Что кыргызы разделены».

Реакция кыргызстанцев была разной – кто-то увидел в сообщении намек голосовать за одного кандидата, другие спросили, все ли хорошо у правительства, третьи просто недоумевали – что это было?

Кроме посыла сообщения, внимание пользователей соцсетей привлекла и грамматическая ошибка в тексте. Слово «бѳрү» (волк) пишется с одной буквой «ѳ». В правительстве ответили, что ошибка произошла из-за технических неполадок.

Пресс-служба правительства утверждает, что будет еще несколько таких рассылок. По их словам, эта акция проводится в рамках Года нравственности, культуры и воспитания и не имеет отношения к предвыборной кампании Жээнбекова.

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