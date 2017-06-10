Бывшего депутата Каракольского городского кенеша и руководителя партии «Уулу Кыргызстан» Максата Касенова заключили под стражу на 2 месяца. Ранее он участвовал в избиении тренера местной спортивной школы, пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

Против политика Максата Касенова возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а сам он арестован на два месяца.

Избиение произошло 7 июня возле спортивного комплекса «Алга» в центре Каракола. Тренер спортшколы проходил мимо вместе со своей супругой, когда к нему пристали двое мужчин.

Женщина уверяет, что мужчины вступили в спор с ее мужем, и словесная перепалка переросла в драку.

В результате тренер был избит настолько, что его доставили в реанимацию.

Милиция задержала нападавших, одним из них был экс-депутат городского кенеша и лидер партии «Уулу Кыргызстан» Максат Касенов.

«Улуу Кыргызстан» позиционирует себя как «партия патриотов». В 2015 году партия участвовала в выборах, а один из пунктов ее программы гласил – «Все равны перед законом!»

Тогда партию открыто поддерживал бывший муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов и даже был лицом их агитационных плакатов.

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