Темой международной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана Астане была «Энергия будущего». Кыргызстан показал на ней видеоролик о своих энергетических ресурсах.

Всемирная выставка ЭКСПО проходит в столице Казахстана Астане с 10 июня до 10 сентября 2017 года.

Выставка освещает тему альтернативных источников энергии. На мероприятии страны участницы должны показать свои достижения в использовании возобновляемых ресурсов и их экологичность.

Кыргызстан презентовал на выставке возможности использования энергии солнца, ветра и воды.

Видео о энергетическом потенциале Кыргызстана сопровождается композицией «Вечный круговорот», написанной доцентом национальной филармонии и лидером джаз-группы Salt Peanuts Бакытом Кадыкбаевым специально для выставки.

На выставке участвуют 115 стран и 18 международных организаций. ЭКСПО-2017 — одна из двух выставок такого типа. Всемирная универсальная выставка проводится каждые 5 лет. Специализированные международные, как в Астане, идут между универсальными.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетил ЭКСПО-2017 вместе с другими президентами, участвующими в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

По теме: