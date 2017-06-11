Казахская группа пранкеров «Алма-Ата, штат Небраска» разыграла популярную в инстаграме модель Айжан Асемову. На выложенном в сети видео Асемову привели к «ясновидящей», которая довела ее до слез.

Видео розыгрыша казахские пранкеры выложили на свой канал 6 июня, за это время оно набрало уже более двухсот тысяч просмотров.

«На этот раз нашей жертвой стала Айжан Асемова, ради которой нам пришлось не просто поехать в другой город, но и в другую страну. Тема пранка пришла случайно. А вы верите в ясновидящих?», — прокомментировал видео один из пранкеров.

Блогеры готовили розыгрыш около двух дней. Они с помощью подруг Асемовой заманили ее на сеанс к «ясновидящей». Модель стала участницей постановочного приема с завязыванием глаз, заговорами и избиением палками виртуального врага.

Сидящие рядом девушки еле сдерживались от смеха.

Под конец «ясновидящая» дает девушке иглу и заставляет воткнуть ее в «куклу-врага». Когда девушка втыкает иголку, сидящая рядом подруга падает и делает вид, что умирает.

Когда «ясновидящая» спрашивает у Асемовой, что она сделала с подругой, девушка оправдывается, что даже не думала о ней. Подруга продолжает корчиться и Асемова не выдерживает и начинает плакать. В этот момент в комнату вошли пранкеры. Веселья не получилось, девушка еще долго не могла успокоиться.

В своем инстаграме Асемова написала, что потом еще три дня отходила от шока.

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