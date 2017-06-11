Русскую литературу преподавали нам в школах и университетах, а книгами русских классиков забиты шкафы каждого постсоветского гражданине. Но так ли хорошо вы знаете книги этих писателей? Узнаете ли вы произведение по аналогии из трех слов?

Чтобы тест не был для вас слишком легким, кроме произведений, вошедших в школьную и университетскую программы, мы внесли в тест и другие яркие труды русских писателей.

Рельсы, голова, Анна Михаил Булгаков — «Мастер и Маргарита» Лев Толстой — «Анна Каренина» Правильно! Неправильно! Continue >> Девушка, цветы, суицид Александр Островский - «Гроза» Николай Карамзин - «Бедная Лиза» Правильно! Неправильно! Continue >> Собака, курорт, любовь Александр Куприн - «Белый пудель» Антон Чехов - «Дама с собачкой» Правильно! Неправильно! Continue >> Публичный дом, смерть, студент Александр Куприн - «Яма» Федор Достоевский - «Преступление и наказание» Правильно! Неправильно! Continue >> Бесы, церковь, заговор Федор Достоевский - «Бесы» Николай Гоголь - «Вий» Правильно! Неправильно! Continue >> Офицер, Кавказ, любовь Валентин Пикуль - «Баязет» Михаил Лермонтов - «Герой нашего времени» Правильно! Неправильно! Continue >> Цыгане, девушка, пароход Александр Островский - «Бесприданница» Елена Вентцель (И. Грекова) - «Вдовий пароход» Правильно! Неправильно! Continue >> Лодка, вода, собака Иван Тургенев — «Муму» Николай Некрасов - «Дедушка Мазай и зайцы» Правильно! Неправильно! Continue >> Дети, гимназия, воображение Николай Гарин-Михайловский - «Гимназисты» Лев Кассиль - «Кондуит и Швамбрания» Правильно! Неправильно! Continue >> Дядя, письмо, выстрел Михаил Лермонтов - «Бородино» Александр Пушкин - «Евгений Онегин» Правильно! Неправильно! Continue >> Война, Странник, дружба Братья Стругацкие - «Обитаемый остров» Борис Васильев - «А зори здесь тихие» Правильно! Неправильно! Continue >> Парус, корабль, любовь Александр Грин - «Алые паруса» Михаил Лермонтов - «Белеет парус одинокий» Правильно! Неправильно! Continue >> Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Тест: Хорошо ли вы знаете русскую литературу? Я набрал %%score%% из %%total%% правильных Поделитесь своими результатами : Facebook Facebook

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