Русскую литературу преподавали нам в школах и университетах, а книгами русских классиков забиты шкафы каждого постсоветского гражданине. Но так ли хорошо вы знаете книги этих писателей? Узнаете ли вы произведение по аналогии из трех слов?
Чтобы тест не был для вас слишком легким, кроме произведений, вошедших в школьную и университетскую программы, мы внесли в тест и другие яркие труды русских писателей.
Рельсы, голова, Анна
Правильно! Неправильно!
Девушка, цветы, суицид
Правильно! Неправильно!
Собака, курорт, любовь
Правильно! Неправильно!
Публичный дом, смерть, студент
Правильно! Неправильно!
Бесы, церковь, заговор
Правильно! Неправильно!
Офицер, Кавказ, любовь
Правильно! Неправильно!
Цыгане, девушка, пароход
Правильно! Неправильно!
Лодка, вода, собака
Правильно! Неправильно!
Дети, гимназия, воображение
Правильно! Неправильно!
Дядя, письмо, выстрел
Правильно! Неправильно!
Война, Странник, дружба
Правильно! Неправильно!
Парус, корабль, любовь
Правильно! Неправильно!
Тест: Хорошо ли вы знаете русскую литературу?
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