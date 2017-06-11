Русскую литературу преподавали нам в школах и университетах, а книгами русских классиков забиты шкафы каждого постсоветского гражданине. Но так ли хорошо вы знаете книги этих писателей? Узнаете ли вы произведение по аналогии из трех слов?

Чтобы тест не был для вас слишком легким, кроме произведений, вошедших в школьную и университетскую программы, мы внесли в тест и другие яркие труды русских писателей.

Рельсы, голова, Анна
Рельсы, голова, Анна
Правильно! Неправильно!
Девушка, цветы, суицид
Девушка, цветы, суицид
Правильно! Неправильно!
Собака, курорт, любовь
Собака, курорт, любовь
Правильно! Неправильно!
Публичный дом, смерть, студент
Публичный дом, смерть, студент
Правильно! Неправильно!
Бесы, церковь, заговор
Бесы, церковь, заговор
Правильно! Неправильно!
Офицер, Кавказ, любовь
Офицер, Кавказ, любовь
Правильно! Неправильно!
Цыгане, девушка, пароход
Цыгане, девушка, пароход
Правильно! Неправильно!
Лодка, вода, собака
Лодка, вода, собака
Правильно! Неправильно!
Дети, гимназия, воображение
Дети, гимназия, воображение
Правильно! Неправильно!
Дядя, письмо, выстрел
Дядя, письмо, выстрел
Правильно! Неправильно!
Война, Странник, дружба
Война, Странник, дружба
Правильно! Неправильно!
Парус, корабль, любовь
Парус, корабль, любовь
Правильно! Неправильно!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Тест: Хорошо ли вы знаете русскую литературу? Я набрал %%score%% из %%total%% правильных

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