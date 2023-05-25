Оригинал материала опубликован на сайте аналитического издания Cabar.asia. Авторка материала Айгерим Конурбаева.

В Кыргызстане переводами книг на кыргызский язык занимаются в основном частные издательства. Практически вся работа ведется за счет собственных сил и средств. Эксперты считают, что для исправления ситуации нужна помощь государства и улучшение положения кыргызского языка в стране.

Спрос превышает предложение

Центр кыргызской книги «Нуска» – одно из немногих мест в Бишкеке, где продаются книги исключительно на кыргызском языке. По словам директора, книговеда с 51-летним стажем Анархан Садыкуловой, центр был открыт в 1998 году. Основной ассортимент товара состоит из кыргызской классики, детской литературы, истории и различных брошюр о Кыргызстане. Что касается переведенной на кыргызский язык мировой литературы, то сохранились в основном старые экземпляры, которые были изданы еще в советское время.

Анархан отмечает, что за годы существования центр неоднократно работал непосредственно с авторами произведений.

«Если кто-то из ребят придет, попросит продать его книгу, то я, конечно, не откажу, – говорит она. – И я с удовольствием продавала бы книги мировой литературы, которые сейчас переводятся на кыргызский язык. Но с такими просьбами не обращались. Не знаю, может расположение магазина не самое удобное».

Книговед также отмечает, что спрос на книги на кыргызском языке есть. По ее словам, люди периодически заходят, спрашивают того или иного автора, но не всегда именно эти выпуски есть в наличии.

«На мой взгляд, проблема еще и в том, что людей, которые бы качественно переводили книги на кыргызский язык, не так много. Плюс ко всему, это стоит больших денег, которые, наверняка? есть не у всех», – отмечает Садыкулова.

Директор Книжной палаты Койчуман Момункулов в комментариях CABAR.asia сообщил, что ежегодно на издание книг на кыргызском языке по линии Министерства культуры выделяется 500 тысяч сомов (5,7 тыс. долларов США). Этого хватает максимум на одну-две книги.

«То есть эти 500 тысяч сомов предназначены только для издания книг, – говорит Момункулов. – Перевод и распространение здесь не предусмотрены. Авторы и частные издательства занимаются этим уже самостоятельно, за счет своих собственных средств».

В свою очередь, писатель, переводчик Турусбек Мадылбай отмечает, что за последние годы количество книг на кыргызском языке не увеличилось, а практически весь книжный рынок республики заполонила литература на русском языке.

Кремлёвская пропаганда идет полным ходом. Там прекрасно понимают, что значит завладеть умом народа и не жалеют на это денег, – считает Малдыбай. – А у нас до сих пор отводят на книжные переводы мизерные суммы, которые даже деньгами стыдно назвать, так себе копейки. Наши чиновники доселе полагают, что надо сначала поднять экономику, а уж потом подтянуть культуру.

Он добавляет, что ничего из этого не получится – с нечитающей и некультурной массой ни одна экономика не сдвинется с места.

Все за счет своих сил и средств

Известно, что программу книжных переводов на кыргызский язык ведет посольство США. Дипломатический орган на конкурсной основе выдает гранты местным издательствам, образовательным учреждениям или НПО. Средняя сумма гранта составляет 35-45 тысяч долларов. Эти средства покрывают расходы на приобретение авторских прав (при необходимости), перевод, печать и доставку книг, а также проводящиеся после выпуска тренинги, мастер-классы и так далее. При этом речь идет только об издании книг американских авторов или тех пособий, которые отражают ценности Соединенных Штатов Америки.

Но есть и частные издательские дома, которые самостоятельно ищут средства для реализации своих целей. И одними из таких являются «Китепстан» и Bugupress.

Издательский дом «Китепстан» был создан в 2018 году. По словам директора Бакытбека Абдуллаева, в начале целью было помогать учителям и выпускать для них мировую методику преподавания на кыргызском языке. Однако позже авторы идеи поняли, что педагоги не читают эти пособия, а деньги и ресурсы тратятся впустую. Тогда издательство решило обратить внимание на зарубежные книги, которые имеют широкую аудиторию.

Мне очень хотелось донести до кыргызского читателя прогрессивные мировые идеи и мысли, – отмечает Абдуллаев. – Чтобы граждане познавали мир на кыргызском языке.

На сегодняшний день в списке издания «Китепстан» числятся 28 переведенных книг. В основном они о саморазвитии и воспитании детей. При отборе, по словам Абдуллаева, приоритет отдавался тем книгам, которые заставляют мыслить критически, а также содержат креативные или прогрессивные идеи. Есть также в списке и всемирно известный роман-антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».

«Мы переводим книги исключительно с языка оригинала, – отмечает Бакытбек. – Мы практиковали переводы с русского языка, но в таком случае не всегда содержание остается корректным».

С этим утверждением согласен и директор издательского дома Bugupress Жаныбек Абидетегин. По его словам, если заниматься переводом не с оригинала, то смысл искажается, а порой и теряется вовсе.

С 2019 года учреждение Bugupress перевело на кыргызский язык семь книг для взрослых и более 20 – для детей. В их числе знаменитый бестселлер Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и книга американских экономистов Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные?» («Why Nations Fail»).

Издатели говорят, что процесс перевода книг достаточно трудоемкий. Работа над каждой книгой рассматривается как отдельный проект. И реализация его может занимать как один месяц, так и полгода. В издательских домах нет как такового переводческого штата. В основном к работе привлекают фрилансеров – журналистов, филологов или сотрудников госорганов. При этом если речь идет об экономической литературе, то переводчик должен быть не только хорошим филологом, но и разбираться в экономической части.

В процессе также могут возникнуть проблемы и с терминологией. В частности, по словам Абидетегина, это и произошло в ходе работы над книгой «Why Nations Fail».

«В оригинальной версии авторы пытались разобраться, почему некоторые страны развиваются, а некоторые нет. Соответственно, там содержится много экономических терминов, которые не только не имеют перевода на кыргызский, у нас попросту нет таких понятий, – говорит он. – И мы, можно сказать, начали вводить эти термины в язык. Примут ли наши читатели и политики все эти названия, еще тоже надо будет обсуждать».

Издательства утверждают, что ни разу не брали для переводов какие-то гранты, в основном вся работа ведется за счет спонсорских средств. Помогают иногда знакомые и неравнодушные граждане. По словам Бакытбека Абдуллаева, многие переводчики – энтузиасты, которые просто хотят внести свой вклад в развитие этого дела.

Но одного энтузиазма недостаточно. Государство много раз говорило, что обратит на нас внимание, но все это остается на словах, – отмечает Абдуллаев. – В других странах, например, в Норвегии, если выпускаешь книгу, то государство покупает определенную часть и передает в библиотеки. Это такая хорошая поддержка авторов или печатных изданий. Мы предлагали такое нашим властям, но пока ничего не изменилось.

В Кыргызстане каждый автор, выпустив книгу, должен 12 штук бесплатно передать в Книжную палату, откуда они дальше распределяются по библиотекам.

Кроме того, подчеркивает Абдуллаев, по сравнению с прошлым годом продажи книг упали почти вдвое. По его мнению, это может быть связано со многими факторами, но наиболее вероятный из них – финансовое состояние граждан.

«В какой-то мере у “Китепстана” есть своя читательская аудитория, но она не масштабная, – говорит Абдуллаев. – Нужна помощь государства, нужно проводить какие-то кампании, мероприятия по популяризации книг. Но у нас нет этого. И о каком развитии может быть речь?».

Что делать?

Эксперты отмечают, что для улучшения ситуации с переводом книг в Кыргызстане в первую очередь необходимо улучшить положение кыргызского языка. Директор издательского дома Bugupress Жаныбек Абидетегин указывает на то, что власти неоднократно заявляли о его развитии, предлагали даже переводить все рекламные вывески и щиты на госязык.

Но ведь развитие должно начинаться не с этого, – отмечает он. – В первую очередь, кыргызский язык должен стать языком науки и бизнеса. Чтобы люди научились не только говорить на нем, но и мыслить. Поэтому нужно переводить литературу, чтобы по максимуму внедрять мышление на кыргызском.

Писатель и переводчик Турусбек Мадылбай считает, что кыргызский язык сейчас является падчерицей у себя дома.

«Как Золушка. Как Настя из фильма – сказки “Морозко”, – говорит Мадылбай. – А наше правительство, как отец Насти, только отмалчивается. Злая мачеха правит всем. Стоит только старику заступиться за родную дочь, как слышит окрик мачехи, и он со словами: “Молчу! Молчу!”, замолкает».

Именно поэтому, отмечает Малдыбай, когда кыргызстанцы решили переименовать четыре района собственной столицы, тут же раздался окрик «мачехи». Поэтому, добавляет он, кыргызских ученых и поэтов часто пытаются присвоить другие страны.

Если наше государство перестанет озираться по сторонам при каждом окрике, тогда и появится у нас своя школа переводчиков-профессионалов, – говорит Малдыбай. – А такая школа нам была необходима еще вчера. Но и сегодня не поздно. Только тогда мы сможем переводить мировую литературу на свой родной язык, будем смотреть мировой кинематограф на своем языке, а не на языке «мачехи».