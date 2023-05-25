Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев встретился с владелицей кафе «Батуми» по поручению президента Садыра Жапарова. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По данным Госкомитета, Ташиев поручил сотрудникам соответствующих органов в полной мере выяснить детали указанного дела, пересмотреть его в рамках закона и, если снос кафе производился незаконно, то привлечь виновных к ответственности.

«Кадича Бечелова, владелица кафе “Батуми”, заявила руководителю ГКНБ, что официального предупреждения им не делали и нет решения суда на снос кафе. Кроме того, Камчыбек Ташиев предупредил, что при любых обстоятельствах нельзя незаконно причинять вред, тем более простым гражданам», – говорится в сообщении ГКНБ.

О том, что Ташиев навестил место демонтажа кафе «Батуми» и провел беседу с собственниками заведения сообщил и адвокат Кайсын Абакиров. Он отметил, что подал заявление в ГКНБ о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц, допустивших уничтожение чужого имущества.

Кафе «Батуми» начали сносить 24 мая. На место прибыли вице-мэр Нурдан Орунтаев, аким Ленинского района Мураталы Тагаев, начальник Управления по контролю за землепользованием Уран Мусаев, сотрудники спецподразделения «Тазалык» и другие представители служб.

Во время сноса хозяйка заведения Кадича Бечелова бросалась под экскаватор, чтобы помешать демонтажу кафе и просила дать время, чтобы они сами смогли демонтировать заведение и вынести оборудование. Однако вице-мэр Нурдан Орунтаев ответил, что им уже давали на это 10 дней, но владельцы кафе проигнорировали уведомление муниципалитета.

25 мая адвокаты Кайсын Абакирова и Рустам Исаев, защищающие интересы владелицы кафе «Батуми», заявили, что подали заявление в правоохранительные органы о привлечении вице-мэра Нурдана Орунтаева к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий и умышленное уничтожение чужого имущество в особо крупном размере.

Также адвокаты заявили, что вице-мэр прикрывается именем сына президента Садыра Жапарова, но каким образом Орунтаев это делает они не уточнили. Кроме того, они утверждают, что кафе снесли без решения суда.

В мэрии Бишкека же настаивают на том, что кафе было снесено законно. В пресс-службе муниципалитета ответили, что они выдали уведомление о демонтаже владельцам кафе 17 мая, но последние не исполнили требования.