В Минздраве сообщили, что, по официальным данным, за время пандемии COVID-19 в Кыргызстане умерло 107 медицинских работников, как из частных организаций, так и тех, кто входит в систему министерства.



Всего же, по данным ведомства, общее число заразившихся среди медицинского персонала, составило 7 747 человек, из которых 6 478 медработников работали в системе Минздрава.



«Из них 4 883 сотрудников подали документы на получение компенсации, при этом 1 363 документа были отклонены. Некоторые сотрудники, получившие отказ, обратились в суд. […] Важно отметить, что все выплаты компенсаций были перечислены непосредственно на банковские счета получателей, и отсутствует коррупционная составляющая», — говорится в сообщении ведомства.



По данным Минздрава, всего с 2020 года по 31 декабря 2022 года компенсации были выплачены 3 520 медработникам на общую сумму 629 млн 579 тысяч сомов.

Недавно несколько врачей ЦСМ №15 в Бишкеке заявили, что не получили компенсаций за работу в пандемию коронавируса в 2020 году. По их словам, они контактировали с больными и из-за этого сами переболели COVID-19.

Медики заявили, что предоставили все справки о болезни, но руководство их потеряло и отказало в выплатах. Однако в Минздраве утверждают, что врачи не предоставили доказательств о перенесенной болезни.



В мае 2020 года в правительстве приняли постановление, согласно которому медицинским и иным работникам организаций здравоохранения, инфицированным COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, выплатят по 200 тысяч сомов, а семьям погибших медиков – 1 млн сомов.



Однако в январе Минздрав изменил размеры компенсации. Заразившимся коронавирусом медикам полагалось по 75 тысяч сомов, а семьям умерших медработников — по 2 млн 800 тысяч сомов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 11 марта 2020 года. По данным организации, с начала пандемии от коронавируса погибли не менее 20 млн человек.



По данным Республиканского штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали более 406 тысяч случаев заражения коронавирусом. За этот период от коронавируса скончались около трех тысяч человек.



5 мая ВОЗ объявила об окончании пандемии.



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