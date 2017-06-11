Кыргызский боец победил в поединке на турнире по смешанным единоборствам в Корее. Рафаэль Физиев нокаутировал соперника в первом же раунде.

Вчера в Сеуле состоялся турнир Xiaomi ROAD FC 039. В программе соревнований было 13 боев. Поединок Физиева против представителя Кореи Сенг Ен Кима был одним из главных боев вечера.

Спустя четыре минуты после начала боя Физиев нанес сопернику серию ударов в голову, нокаутировал его и добился досрочной победы.

Рафаэль Физиев – многократный победитель чемпионатов Кыргызстана и Казахстана по тайскому боксу. Спортсмен заключил контракт с известным бойцовским клубом Phuket Top Team и сейчас проживает в Таиланде.

Физиев стал известен благодаря видео, ставшему популярным в социальных сетях. В одном из поединков он уклонился от удара соперника на манер Нео из фильма «Матрица».

Фото: Road FC

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