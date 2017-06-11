Бывший ведущий американской автомобильной передачи Top Gear Ричард Хаммонд попал в аварию во время съемок шоу The Grand Tour. Его госпитализировали в больницу с переломом коленного сустава.

Хаммонд попал в аварию в Швейцарии накануне заезда автогонок Hemburg Hill Climb. Ведущий сидел за рулем хорватского спорткара премиум-класса Rimac Concept One, а его тренировку снимали для шоу The Grand Tour.

На большой скорости спорткар съехал с трассы, и, едва Хаммонд выбрался из машины, как он загорелся.

Издание 20 Minuten сообщило, что 47-летний ведущий не пострадал при аварии. Однако, когда Хаммонда на вертолете привезли в больницу, у него диагностировали у него перелом коленного сустава.

Из-за полученной травмы он не принял участие в гонке Hemburg Hill Climb 11 июня.

Спорткар Хаммонда проверяет группа специалистов, которая выясняет причину неисправности машины.

Хаммонд уже попадал в аварию на съемках Top Gear в 2006 году, тогда он впал в кому, но полностью выздоровел.

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