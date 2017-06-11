Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает Кыргызстан в реализации проекта «Таза коом» и достижении «устойчивого развития».

Антониу Гутерриш поддержал «Таза коом» — проект по улучшению работы государства, который финансируют международные доноры.

«Мы поддерживаем этот проект кыргызских властей, направленный на улучшение жизни граждан, через освоение новых технологий, снижение коррупции, усиление защиты прав граждан», — сказал он на презентации в президентской резиденции «Ала-Арча».

Гутерриш уверен в том, что Кыргызстан и дальше останется символом демократии в центральноазиатском регионе.

«ООН и дальше будет поддерживать правительство Кыргызстана как в реализации проекта “Таза Коом”, так и в достижении устойчивого развития. Мы думаем, что вместе мы сможем мобилизовать международное сообщество», — сказал он.

Атамбаев о проекте «Таза коом»

Президент Алмазбек Атамбаев назвал правительственный проект «Таза коом» амбициозной целью «стать центральным звеном на Цифровом шелковом пути».

По мнению Атамбаева, Кыргызстан состоялся как страна с демократическими ценностями, либеральной экономикой и устойчивой экологией, а «Таза коом» станет центральным проектом Стратегии-2040.

Президент считает, что за последние пять лет Кыргызстан смог увеличить свои доходы в три раза благодаря борьбе с коррупцией, а при помощи правительственного проекта «она может достичь минимального уровня».

«Благодаря программе “Таза Коом” снизится уровень коррупции, она может достигнуть минимального уровня. Потому что мало побороть коррупцию на самых верхних этажах власти, ее не должно быть и на уровне участкового милиционера, участкового врача, чиновника айыл окмоту», — сказал он.

Для достижения целей проекта «Таза Коом» будут преобразованы государственная, общественная и деловая среды.

«Процесс модернизации охватит ключевые социальные (образование, здравоохранение, окружающая среда), экономические (энергетика, сельское хозяйство, промышленность, услуги) и государственный сектора (построение демократии, предотвращение коррупции, честные выборы)», — сказал он.

Визит генсека ООН в Кыргызстан

Это первый визит Гутерриша в Кыргызстан в качестве главы Организации Объединенных Наций. Центральноазиатское турне Гутерриша запланировано на целую неделю — с 8 по 13 июня.

Международная правозащитная организация Human Right Watch считает, что Антониу Гутерриш во время визита в страны Центральной Азии должен поднять вопрос о соблюдении прав человека.

Накануне визита Гутерриша к зданию ООН в Бишкеке вышли на митинг гражданские активисты. Они попытались привлечь внимание генсека к «политическим гонениям» в Кыргызстане и просили не финансировать проекты кыргызского правительства.

В частности речь шла о проекте «Таза коом». Демонстранты заявили, что правительству, которое не соблюдает международных обязательств, нельзя доверять. Активисты передали генсеку послание, сам Гутерриш его не прокомментировал.

Фото: Султан Досалиев

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