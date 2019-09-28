Ксения Палкина

Что произошло?

Французское издание Le Monde 26 сентября сообщило об аресте теннисисток из Кыргызстана и Узбекистана, вскоре появилась информация, что одна из задержанных — кыргызстанка Ксения Палкина. Палкина опровергла свой арест — ее допрашивали из-за задержания узбекской спортсменки.

Задержание на корте

26 сентября французское издание сообщило, что из-за договорного матча были задержаны две теннисистки из Центральной Азии — из Кыргызстана и Узбекистана. Причем узбекская спортсменка якобы обвиняется в проведении договорного матча в марте этого года в французском Гонесе — тогда узбекская теннисистка Альбина Хабибулина проиграла французской теннисистке Аминат Сэлл.

Схожую информацию опубликовало и спортивное издание L’Equipe — по их информации, задержание произвели в ходе крупного расследования договорных матчей на французских турнирах.

Вскоре появилась информация, что задержанные теннисистки — кыргызстанка Ксения Палкина и узбекистанка Альбина Хабибулина.

Ксения Палкина выша на связь с журналистами уже 27 сентября и опровергла информацию о своем аресте. По ее словам, Хабибулину задержали из-за проблем с документами. Задержание произвели прямо во время матча в Клермон-Ферране, а Палкину задержали на 24 часа для допроса.

Палкиной не предъявляли никаких обвинений и она не понимает, откуда у журналистов появилась информация о якобы договорном матче.

«С теннисисткой Альбиной Хабибулиной мы спарринг-партнеры и вместе ездили на турниры последние три недели, жили в одном номере. У нее возникли определенные проблемы с документами, какие именно мне не известно. Меня пригласили на допрос в качестве свидетеля. Спрашивали, действительно ли мы вдвоем путешествовали. Уточнили, правда ли Альбина является моей напарницей», – рассказала Палкина изданию News-Asia.

Комментариев от Хабибулиной пока нет, но МИД Узбекистана прокомментировал возможный арест теннисистки, сообщив, что она с 2017 года не гражданка Узбекистана.

Ксения Палкина должна вернуться из Франции в Кыргызстан 28 сентября, а после намерена участвовать в турнирах Франции, Венгрии и Германии.