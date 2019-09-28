Сотрудники Госкомитета нацбезопасности проводили оперативно-розыскные мероприятия у кыргызско-казахской границы, когда на них совершили нападение.

Инцидент произошел в 3 часа 28 сентября у контрольно-пропускного пункта «Чалдыбар-автодорожный». По информации источников 24.kg, сотрудники спецслужб пытались задержать сотрудника КПП, когда на них напали — вероятно местные жители.

Нападение на оперативников подтвердили в ГКНБ и ГУВД. Сообщается, что сотрудники ГКНБ получили незначительные травмы от ударов камнями, которыми были вооружены нападающие. Чтобы остановить потасовку, пограничникам пришлось стрелять в воздух.

ГКНБ и МВД совместно проводят работы по поиску нападающих. По информации «Спутника», операцией занималась Антикоррупционная служба ГКНБ — ее оперативники пытались задержать сотрудника Госпогранслужбы за вымогательство взятки. Погранслужба оказалась недоступной для комментариев и подтвердить или опровергнуть причастность сотрудника службы к инциденту не удалось.