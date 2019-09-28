Чемпионом Азии по плаванию стал кыргызстанец Денис Петрашов. На чемпионате в Индии он пришел первым на дистанции 200 метров брассом за 2 минуты 13,81 секунды. Всего на чемпионате Петрашов получил одно золото и два серебра.

Это не первое чемпионство Петрашова — он становился чемпионом Азии по плаванию в 2017 году. Петрашов будет участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году — летом этого года он был первым кыргызским спортсменом, получившим лицензию на Олимпиаду. Он уже участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Хорошие результаты на чемпионате Азии показала и Елизавета Рогожкина, проплыв 200 метров на спине для спортсменов подростков за 2 минуты 17,21 секунды. Отстав на 0,1 секунду от обладательницы золота Рогожникова получила серебро. Всего на чемпионате она получила два серебра и три бронзы и установила рекорд для Кыргызстана в 200 метрах на спине.